Lufthansa решила использовать новый способ экономии

Авиакомпания Lufthansa протестирует новый подход к работе. Пока в тестовом формате на европейских рейсах перевозчика вводится «сокращенная концепция» уборки в самолетах.

В частности, новый порядок предполагает, что клининг в туалетах будет проводиться только по запросу пассажиров. Мусор из карманов сидений станут убирать лишь «по мере необходимости».

Кроме того, число сотрудников, которые отвечают за чистоту в салоне во время полета, сократится с четырех до двух человек. Это следует из внутренней служебной записки для экипажа Lufthansa, опубликованной на портале Aerotelegraph.

В авиакомпании пояснили, что тестирование связано с масштабной программой оптимизации расходов. В рамках этой инициативы перевозчик планирует сократить около 4 тыс. рабочих мест.

Ранее в рамках той же политики экономии Lufthansa уже изменила ряд сервисных правил. Так, было отменено бесплатное бронирование мест для части тарифов, сокращено питание на рейсах экономкласса – пассажирам теперь предлагают только небольшую бутылку воды и шоколад. Кроме того, перевозчик усилил контроль ручной клади у выхода на посадку: при превышении норм оплатить багаж можно непосредственно перед посадкой через терминал самообслуживания.