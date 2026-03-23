Туристка назвала преимущество испанцев перед россиянами

Российская туристка Полина побывала в Испании и назвала главное преимущество местных жителей перед своими соотечественниками. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка, которая приехала в Мадрид на несколько дней к подруге, рассказала, что главный девиз всех испанцев — no te preocupes, что в переводе означает «не парься». По ее словам, они отвечают этой фразой абсолютно на любую проблему.

«Опаздываешь на встречу? No te preocupes. Начинаешь извиняться, что плохо знаешь язык? No te preocupes. Потерял ключ от номера в отеле? No te preocupes. Я считаю, это их главное преимущество над нашими соотечественниками. Это очень расслабляет и позволяет просто насладится жизнью, без неврозов, без тревог, без постоянного мандража», — такими фразами описала испанцев Полина.

Россиянка добавила, что жители этой страны Европы никуда не торопятся и живут очень расслабленно. Вечером они выходят посидеть в простых кафе, заказывают пиво и хамон и просто болтают о жизни.

«Причем речь не о ресторанах или модных местах, а о простых забегаловках с пластиковыми стульчиками и столами на улице. Как по мне, это то, чего очень не хватает в России, особенности в Москве — вот таких простых, не пафосных заведений», — констатировала собеседница «Ленты.ру».

Ранее тревел-блогерша побывала в Европе и описала жизнь там фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше». По ее словам, там очень дорогое жилье для покупки, из-за чего многие годами вынуждены арендовать квартиры.