Новый автобусный маршрут соединит Владивосток с Китаем

Китайские СМИ информируют о возобновлении с 30 марта прямого автобусного сообщения между городом Яньцзи – административным центром Яньбянь-Корейского автономного округа и Владивостоком, сообщает ИА DEITA.RU.

Ожидается, что на маршруте будут задействованы автобусы класса «люкс» вместимостью от 50 до 55 пассажиров. Маршрут будет проходить через Хуньчунь. Ориентировочное время в пути – 6 часов, всё зависит от ситуации на пунктах пограничного контроля.

Из Яньцзи автобус будет выезжать в 12:50 с автовокзала «Северо-Восточная Азия», из Хуньчуня – в 14:55, из Владивостока – в 09:15 с автовокзала на Второй Речке. (Указано пекинское время, -2 часа к часовому поясу Владивостока).

Возобновление рейса приурочено к укреплению дружественных связей между Китаем и Россией. На межрегиональной стратегической сессии по формированию единого туристского предложения и его продвижению на рынке КНР в минувшую пятницу, 20 марта уже было анонсировано возобновление прямого железнодорожного сообщения межу Владивостоком и Суйфэньхэ, хотя проект и оценивается властями как «достаточно сложный». Сейчас из Приморского края в Китай на поезде добраться можно, но маршрут начинается в Гродеково (посёлок Пограничный). Оператор планируемого маршрута – «Федеральная пассажирская компания» (входит в структуру «Российских железных дорог»).

Росту турпотока, как ожидают в правительстве Приморского края, должно поспособствовать и завершение реконструкции пунктов пропуска «Пограничный» и «Хасан». «Пограничный» планируют вводить в эксплуатацию во втором квартале текущего года.

Прогнозируемый рост турпотока между Приморьем и Китаем – в два раза.

При этом нелегальные перевозки туристов китайским автотранспортом в Приморье практически исчезли. Как докладывал министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко в ходе пятничной сессии, пресечь нарушения в этой сфере удалось совместно с Ространсндзором. Речь о ситуациях, когда автобусы китайских предприятий не только доставляют интуристов в гостиницы, но и возят их по краю в рамках экскурсионных поездок в нарушение Межправительственного соглашения между РФ и КНР.

На фоне ожидаемого роста турпотока из Китая на отечественного туриста Приморье не особо рассчитывает, формируя «упакованный» туристический продукт для иностранцев, охватывающий логистику, проживание, питание и экскурсионную составляющую. Количество бронирований средств туристического размещения во Владивостоке российскими путешественниками существенно сократилось, дальневосточная столица не попала даже в десятку самых популярных направлений к началу 2026 года.