Таиланд меняет правила безвиза: что изменится для россиян

Зимой 2026 года таиландские ведомства вновь вернулись к обсуждению сокращения безвизового срока для туристов. Однако пока ни официальных документов, ни конкретных сроков введения новых правил не появилось.

Если новые правила вступят в силу, на границе снова начнут ставить штамп на 30 дней вместо нынешних 60. При этом сохранится возможность платного продления — за 1900 бат (около 4,8 тыс. руб.) можно будет легально оставаться в стране еще на 30 дней, обратившись в иммиграционный офис. Таким образом, максимальный срок нахождения в Таиланде сократится с 90 до 60 дней.

Инициатива призвана ограничить возможности теневого бизнеса — в частности, нелегальную занятость иностранцев, в том числе в туристической сфере. Власти полагают, что при этом классические туристы не пострадают: их средний срок пребывания в стране даже в самых длительных поездках не превышает месяца.

Туроператоры не ожидают, что это повлияет на спрос. Как сообщает АТОР, организованные туристы обычно проводят в стране 10–14 дней, реже — три недели. Даже в редких случаях длительного отдыха те, кому необходимо оставаться до двух месяцев, смогут воспользоваться продлением.

Основные неудобства нововведение может создать для «зимовщиков», фрилансеров и удаленных сотрудников, которые фактически живут в Таиланде на постоянной основе.

