Горнолыжный сезон не закрыт: как на курортах Армении продлевают зимнюю сказку?

Конец марта еще не повод убирать лыжи. На склонах курортов Армении по-прежнему многолюдно, снега много, и любители зимнего отдыха продолжают уверенно брать высоту. Корреспондент «МИР 24 Анна Арутюнян вернулась из зимы в ереванскую весну, чтобы проверить температурную разницу.

© Мир24

Сегодня в Ереване до +15 градусов и ясно. А в часе езды — на склонах горы Арагац — температура почти вдвое ниже. Снег держится уверенно, в том числе благодаря системе искусственного оснежения. Поэтому любители лыж и сноуборда не спешат убирать зимний инвентарь.

В этом году горнолыжный курорт рядом с селом Египатруш уже посетило на 50% больше отдыхающих, чем в прошлый, а сезон еще даже не закрыт. На склоны чаще приезжают местные — многие из Еревана. Но есть и те, кто преодолевают тысячи километров, чтобы оказаться в армянской зимней сказке.

«Я приехала со своими двумя дочерьми. По их просьбе мы решили покататься на лыжах. Мы специально приехали из Бельгии на пять дней и скоро возвращаемся домой, но уезжаем с очень приятными впечатлениями. Эмоции очень сильные, я получила огромное удовольствие, — рассказала туристка из Бельгии Лилит Степанян.

Количество поклонников зимнего вида спорта в Армении стремительно растет — во многом благодаря появлению современных горнолыжных курортов. А чтобы не росли травмы, у каждой трассы дежурят инструкторы. С вопросами можно подойти к ним, но знать основу нужно всем. Главное правило безопасности: не пытаться тормозить палками при падении — лучше их отпустить и завалиться на бок.

«Если же этой технике не уделять правильное внимание, то это приводит часто к травмам, к тому, что человек не может дальше прогрессировать, не может кататься на больших, крутых склонах, а зависает именно на зелененьких, простых трассах и не может пойти дальше, — пояснил тренер Илья Васильев.

В планах основателей курорта создать около 100 километров лыжных трасс и более 10 тысяч гостиничных номеров. Цель — сделать курорт международным горнолыжным кластером.

«В окружающих деревнях действительно заметно улучшилось качество жизни. Это началось еще на этапе строительства комплекса, когда создавались рабочие места. Сейчас люди имеют возможность получать стабильный доход и заниматься предпринимательской деятельностью. Все это оказало положительное влияние на местную экономику и жизнь людей, — отметил основатель горнолыжного курорта Тигран Арутюнян.

Провести день на склоне можно с разным бюджетом. Ски-пасс на день стоит около 13 тысяч драмов — это примерно три тысячи рублей, в выходные — чуть дороже. Аренда полного комплекта снаряжения обойдется примерно в восемь тысяч драмов — это почти две тысячи рублей, а ночь в ближайшей гостинице или гостевом доме будет стоить от 20 тысяч драмов или 4,5 тысячи рублей.