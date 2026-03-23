Мозамбик рассчитывает увеличить поток туристов из РФ

Мозамбик планирует отменить визы для россиян, но туристы вряд ли поедут массово
Мозамбик планирует отменить визовые требования для россиян, рассчитывая увеличить поток туристов из РФ. Однако аналитики туристического рынка не слишком оптимистичны по этому поводу.
Специалисты турбизнеса уверены: даже после введения безвиза направление будет доступно для немногих — слишком высока цена вопроса и непроста логистика.
Африканская республика, омываемая Индийским океаном, привлекает безлюдными пляжами, первозданными ландшафтами, дайвингом и возможностью наблюдать китов в естественной среде. Однако путь в эту страну неблизкий: прямого авиасообщения с Россией у Мозамбика нет, а билеты с пересадками обойдутся минимум в 120 тысяч рублей. Порой один такой перелёт равен стоимости полноценного отпуска в Египте или Турции.
Как сообщает 360.ru, привычного формата «всё включено» здесь не найти — туристам предлагают авторские и комбинированные маршруты. Комфортабельные гостиницы сосредоточены в столице Мапуту и на курортах, а на островах доступны виллы стоимостью от сотен до тысяч долларов за ночь.
Путешественникам советуют нанимать местных гидов, брать с собой наличные доллары и планировать визит на период с мая по сентябрь — в сезон дождей дороги становятся труднопроходимыми. Банковские карты принимают не везде, а государственный язык — португальский.
