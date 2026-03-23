Мозамбик рассчитывает увеличить поток туристов из РФ

Мозамбик планирует отменить визовые требования для россиян, рассчитывая увеличить поток туристов из РФ. Однако аналитики туристического рынка не слишком оптимистичны по этому поводу.

© runews24.ru

Специалисты турбизнеса уверены: даже после введения безвиза направление будет доступно для немногих — слишком высока цена вопроса и непроста логистика.

Африканская республика, омываемая Индийским океаном, привлекает безлюдными пляжами, первозданными ландшафтами, дайвингом и возможностью наблюдать китов в естественной среде. Однако путь в эту страну неблизкий: прямого авиасообщения с Россией у Мозамбика нет, а билеты с пересадками обойдутся минимум в 120 тысяч рублей. Порой один такой перелёт равен стоимости полноценного отпуска в Египте или Турции.

Как сообщает 360.ru, привычного формата «всё включено» здесь не найти — туристам предлагают авторские и комбинированные маршруты. Комфортабельные гостиницы сосредоточены в столице Мапуту и на курортах, а на островах доступны виллы стоимостью от сотен до тысяч долларов за ночь.

Путешественникам советуют нанимать местных гидов, брать с собой наличные доллары и планировать визит на период с мая по сентябрь — в сезон дождей дороги становятся труднопроходимыми. Банковские карты принимают не везде, а государственный язык — португальский.

