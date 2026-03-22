Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на цены туров во Вьетнам

Рост цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке привел к подорожанию аренды туристических автобусов для транспортных компаний во Вьетнаме на 20–30%. Они арендуют технику, когда не хватает собственного автопарка, пополняя его за счет сторонних ресурсов. В свою очередь перевозчики были вынуждены поднять тарифы для турфирм, в среднем на 7–10%, пишет Vietnam.vn.

© tourdom.ru

По данным представителей туротрасли, подорожание напрямую отразилось на их прибыли, поскольку транспортные расходы занимают значительную долю в структуре турпакетов. В результате увеличились затраты на наземную логистику, особенно на длительных маршрутах и себестоимость туров.

Дополнительную нагрузку создала ситуация в авиации. Из-за конфликта на Ближнем Востоке ряд стран ограничили или закрыли воздушное пространство, что затронуло ключевые транзитные хабы, такие как Дубай и Катар. В результате авиакомпании вынуждены менять маршруты, увеличивая время перелетов и расход топлива. Это уже привело к росту топливных сборов: отдельные перевозчики повысили их на 15–30%, а также ввели дополнительные надбавки.

На этом фоне часть туристов начала пересматривать свои планы. По оценкам участников рынка, около 10–20% международных групп скорректировали поездки – в основном перенесли даты вылета или изменили маршруты, особенно это касается туров в Европу. Некоторые ранее запланированные поездки были полностью отменены из-за закрытия воздушного пространства, в том числе группы из европейских стран и Ближнего Востока.

Несмотря на это, массовых отмен туров не наблюдается – отрасль характеризует текущую ситуацию как «контролируемую». Однако меняется поведение самих туристов: растет доля бронирований «в последний момент», поскольку путешественники предпочитают следить за развитием геополитической обстановки перед принятием решения.

На фоне текущих вызовов туроператоры вынуждены оперативно перестраивать маршруты и продуктовую линейку. В частности, европейские направления переводятся на альтернативные авиамаршруты с пересадками в материковом Китае и Гонконге, а также расширяется предложение по внутреннему и краткосрочному въездному туризму.

При этом ключевой проблемой остается баланс между растущими издержками и возможностью удерживать цены для клиентов. Участники рынка отмечают, что, несмотря на удорожание перевозок, повышать стоимость туров в полной мере они пока не готовы, что приводит к сокращению маржинальности бизнеса.

На этом фоне представители отрасли призывают к мерам поддержки, включая стабилизацию цен на авиаперевозки, расширение визовой политики, активизацию международного туристического продвижения и возможное снижение налоговой нагрузки для туроператоров.

Несмотря на внешние вызовы, туристический сектор Вьетнама продолжает демонстрировать рост. По данным национального туристического ведомства, в феврале 2026 года страну посетили 2,23 млн иностранных туристов – это уже третий месяц подряд с рекордными показателями. Эксперты отмечают, что отрасль сохраняет потенциал роста, однако дальнейшая динамика во многом будет зависеть от геополитической ситуации и стоимости перевозок.