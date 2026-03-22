Гостиницы Турции могут снизить цены на лето

Турецким отельерам уже в ближайшее время придется предлагать новые скидки на размещение в предстоящем летнем сезоне. Такое мнение высказали специалисты турбизнеса Турции, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru.

По их словам, первые этапы раннего бронирования шли очень активно на всех основных туристических рынках, однако карты спутал военный конфликт на Ближнем Востоке. И, хотя страна в него не вовлечена, она территориально близка к зоне противостояния. Европейские туроператоры стали проявлять осторожность, частично переориентировать своих клиентов на другие направления – Испанию (континентальную и Канарские острова), Грецию, Италию.

«О массовых отменах на лето речь пока не идет – в Европе туры как правило покупают заранее, на большую глубину, отказ грозит штрафами. Однако некоторые отели, ориентированные преимущественно на европейских гостей, уже "плачутся" – туристы меняют планы», – рассказал один из экспертов.

Что касается России, то аннуляций пока нет, но темпы бронирований в последние 2–3 недели сильно затормозились:

«На 30%, а по ряду гостиниц и на 50%».

Специалисты пока не берутся называть конкретные цифры – на какие дисконты пойдут отельеры, чтобы стимулировать спрос. Остается открытым и другой вопрос: как возможные скидки last minute отразятся на стоимости туров. Ведь снижение цен в евро (именно в этой валюте как правило номинируют стоимость размещения в Турции для иностранных партнеров) может попросту «съесть» начавшееся падение рубля – за последние 7 дней он уже ослаб к евро на 6%.

В ходе прошедшей на этой неделе пресс-конференции гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов отмечал, что турецкие гостиницы уже сохранили на март такие же скидки по раннему бронированию, которые действовали в феврале, тогда как обычно в первом весеннем месяце дисконт несколько снижают. Очевидно, это также говорит о том, что текущий спрос на лето не вполне устраивает отельеров.