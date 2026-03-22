Отельеры рассказали, чем промышляют россияне в Турции

Российские туристы в Турции забирают из гостиниц мягкий инвентарь, а потом продают на Avito. Об этом в интервью ТАСС заявил отельер Артур Бирсин:

«Если вы напишете "халаты из такого-то отеля", то сможете купить их у какого-нибудь гостя».

Проблема воровства в турецкой сфере гостеприимства стоит настолько остро, что по этой теме даже проводят научные исследования. По приблизительным оценкам, в высокий сезон убытки составляют тысячи долларов. Туристы увозят «на память» не только халаты, туалетную бумагу и содержимое мини-баров: часто пропадают полотенца, вешалки, пледы, постельные принадлежности и даже подушки.

Прихватывают гости картины, постеры, настенные часы, выкручивают лампочки (пятизвездочное отели – не исключение), пульты от телевизора или батарейки из них.

«У нас в 2025 году пытались унести сейф», – говорит Бирсин.

В другом месте «покушались» на видеопроектор.

По словам отельеров, турист спокойно может забирать из номеров одноразовые тапочки, зубные щетки и пасты, пакетики и небольшие баночки с шампунями, гелями и кремами – все это относится к расходным материалам, и клиент, по сути, за них заплатил. Некоторые, правда, умудряются слить в собственную тару все содержимое больших диспенсеров – это, конечно, не приветствуется.

Не возбраняется увозить блокноты и ручки с логотипами отеля, а вот брендированную посуду, да и вообще стаканы, кружки, столовые приборы и тарелки – не стоит, это уже расценивается как кража. А за это Уголовный кодекс Турции предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

P. S. На Avito мы нашли объявление о продаже нескольких халатов с логотипом Hiltоn (в подарок обещают брендированные тапочки). Правда, продавец утверждает, что берет их напрямую у производителя. Есть также предложения купить парочку поношенных отельных халатов и полотенца «в общий ансамбль».