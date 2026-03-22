«Дает то, чего сейчас почти нигде не купишь». Турист рассказал о поездке в Монголию

Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала страны, резко набравшие популярность у российских туристов в 2025 году. Списком она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, соотечественники совершили 214 тысяч поездок в Монголию — это на 13 процентов больше, чем в 2024 году.

«Монголия дает то, чего сейчас почти нигде не купишь за разумные деньги. Звездное небо такое, что первые полчаса просто стоишь и смотришь вверх. Лошади, которых седлают для тебя прямо у юрты. Горизонт без единого здания — только трава, ветер и облака», — такими фразами описала эту страну автор публикации.

В списке также оказался Китай — в 2025 году эту страну Азии посетило на 35 процентов больше соотечественников. По словам Лисейкиной, визы туда не нужны, а колорита — хоть отбавляй.

Еще одно направление, о котором рассказала путешественница, — Египет. Прирост турпотока россиян составил 37 процентов.

«Перелет, отель, еда — все это укладывается в бюджет, который в других местах покроет разве что перелет в одну сторону. Плюс тут появляются новые курорты. Ну, и Каир — отдельная история для тех, кто готов выбраться за пределы отеля», — констатировала она.

Первое место в рейтинге занял Вьетнам — турпоток из России в эту страну увеличился в 8,4 раза.

«Я была там и, кажется, понимаю, почему это произошло. Белые пляжи, еда, ради которой хочется выйти с территории отеля, и ощущение, что массовый русский туризм сюда еще не добрался», — предположила автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Монголии и описала ее фразой «до сих пор живут по законам Чингисхана». По ее словам, в монгольской юрте могут соседствовать спутниковая антенна и древние обряды защиты от злых духов.