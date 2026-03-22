Россиян предостерегли от поездок в страну Азии на майские праздники

Распространенное мнение о том, что после сезона цветения сакуры поток туристов в Японии снижается, далеко от реальности. Начало мая в Япония совпадает с так называемой «Золотой неделей» – одним из самых загруженных периодов в стране, рассказал РИА «Новости» представитель японской туркомпании Сергей Обращев.

По его словам, сразу несколько национальных праздников формируют длинные выходные, которые в отдельные годы достигают 7–10 дней. В 2026 году этот период завершится 6 мая. Поэтому несмотря на некоторое снижение числа иностранных туристов, резко возрастает внутренний турпоток: жители Японии активно путешествуют по стране, что приводит к очередям и транспортным заторам. Дополнительным фактором становится ослабление иены, из-за чего многие японцы предпочитают отдых внутри страны.

Эксперты отмечают, что подобные пики характерны и для других популярных направлений. Пики внутреннего туризма в странах Азии, как правило, связаны не столько с классическими отпускными сезонами, сколько с национальными праздниками, во время которых миллионы людей одновременно отправляются в поездки. В Китае самые масштабные перемещения происходят в период Китайского Нового года в январе–феврале и в начале октября во время «Золотой недели», приуроченной ко Дню образования КНР. Похожие всплески наблюдаются в Южной Корее во время праздников Чхусок и Соллаль, а в Таиланде — в апреле на Сонгкран и в новогодний период. В Индии активные поездки внутри страны приходятся на Дивали осенью и летние месяцы, когда начинаются школьные каникулы, тогда как в Индонезии крупнейший ежегодный поток связан с окончанием Рамадана (Лебаран), когда миллионы жителей возвращаются в родные города.

В странах Латинской Америки внутренняя туристическая активность также сосредоточена вокруг праздников и сезонных отпусков. В Бразилии главный пик приходится на период Карнавала в феврале–марте, а также на летние месяцы с декабря по январь. В Мексике наиболее загруженное время — Страстная неделя весной и декабрьские праздники. В Аргентине и Чили основной поток приходится на январь–февраль, когда длится летний отпускной сезон, а также на национальные праздники, например сентябрьские торжества в Чили. В Перу всплески внутреннего туризма наблюдаются в июле во время празднования Дня независимости и в период пасхальных выходных. В целом для этих регионов характерно, что именно праздничные даты создают наибольшую нагрузку на транспорт и туристическую инфраструктуру, зачастую приводя к переполненным курортам и росту цен.