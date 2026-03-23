Почему российские авиакомпании не полетят в Бразилию

Российским авиакомпаниям предложили начать выполнять прямые рейсы в Бразилию. Как утверждает Shot, ведомство разослало письмо перевозчикам, в котором попросили уведомить о возможном интересе к выполнению перелетов в латиноамериканскую страну.

Нужно отметить, что такие рассылки от федерального агентства не стоит считать чем-то из ряда вон выходящим. Да и точным сигналом к тому, что регулярное сообщение начнут, оно являться не может. Подобные опросы – часть ее регулярной работы в нынешних реалиях.

Перелет из России в Бразилию сам по себе очень длительный и непростой. А в условиях закрытого неба на фоне геополитической ситуации он становится еще более сложным. Как утверждают источники, сейчас речь идет о рейсах с посадками в дружественных странах для дозаправки. В качестве таких рассматриваются Эфиопия, Египет, Марокко и Тунис. В этом случае путь может занять около 20 часов.

Попытки прозондировать почву и возобновить полеты активно предпринимались и в прошлом году – тогда инициатива шла от Минтранса. Но в текущих реалиях представить начало регулярного авиасообщения невозможно из-за сомнительной рентабельности. Стоимость как самих авиабилетов, так и туров будет очень высокой, а спрос ограниченным.

Предыдущая попытка организовать прямые перелеты на практике была реализована в 2010 году авиакомпанией «Трансаэро». Но даже при поддержке целого пула туроператоров еженедельные рейсы просуществовали считаные месяцы. И это еще с прежними ценами.

Тем, кто все-таки хочет увидеть знаменитую статую Христа-Искупителя и прогуляться по Копакабана, придется, как и в предыдущие постпандемийные годы, летать через крупных хабы.

Например, самый дешевый вариант в апреле из Москвы в Сан-Паулу возможен рейсами Royal Air Maroc. Round trip с включенным багажом и пересадкой в Касабланке обойдется в 162 тыс. руб. Далее по цене идут поездки со стыковками Qatar Airways в Дохе или Emirates в Дубае. Тут прайс в районе 190–200 тыс. Однако на текущий момент этот маршрут выберут немногие – ситуация в регионе все еще остается нестабильной. Перелет через Стамбул обойдется минимум в 220 тыс.

Путь в Рио-де-Жанейро агрегаторы строят чаще всего через Сан-Паулу. Так что пересадок в пути, скорее всего, будет две. С одной стыковкой предлагается лететь Emirates – это 240 тыс., а порой ценник может доходить и до 300 тыс.