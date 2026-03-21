Цифровой гид поможет туристам на чемпионате мира по футболу в Мексике

Власти Мехико запустили цифрового помощника Xoli, предназначенного для навигации туристов и местных жителей в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет El Informador.

Как сообщили городские власти, чат-бот предоставляет данные о матчах и событиях, связанных с турниром, а также рекомендации по туристическим районам, культурным достопримечательностям, ресторанам и вариантам размещения.

Для доступа к платформе пользователям необходимо отправить в месенджере сообщение на номер 55 6565 9395. Система предлагает выбрать язык – испанский или английский – и открывает интерактивное меню с категориями, включая культуру, туризм, мобильность, гастрономию и информацию о чемпионате мира 2026 года.

В зависимости от выбранного раздела чат-бот предлагает различные варианты – от афиш мероприятий и музейных программ до сведений о транспортных маршрутах и городских сервисах. В частности, в разделе «Культура» можно получить информацию о выставках, исторических местах, ремеслах и рекомендованных мероприятиях.

Помимо футбольного турнира, Xoli будет использоваться для информирования о фестивалях, концертах и других событиях, что, по замыслу властей, должно облегчить знакомство с культурной и гастрономической жизнью мегаполиса. Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые его будут принимать сразу 3 страны – США, Канада и Мексика. В Мексике пройдут 13 игр, в том числе, матч открытия турнира.