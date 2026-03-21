Emirates и Qatar Airways могут частично переехать на Шри-Ланку

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и частичного ограничения воздушного пространства в странах Персидского залива авиакомпании Emirates и Qatar Airways вступили в предварительные переговоры с правительством Шри-Ланки об использовании Матталы (Хамбантоты) в качестве транзитного авиаузла для маршрутов в Азию. Об этом сообщают ланкийские СМИ.

© tourdom.ru

Интерес перевозчиков к переносу части рейсов в аэропорт острова подтверждают представители авиационной отрасли Шри-Ланки. Этот шаг был вызван значительным ростом спроса пассажиров на маршруты из Европы в Азию, не включающие стыковок в государствах Персидского залива.

Воздушная гавань в Маттале была открыта в 2013 году, но долгое время на ее долю приходилось крайне мало пассажирских рейсов. Сейчас здесь, в частности, приземляются рейсы Red Wings из российских городов – Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары.

В сложившихся условиях аэропорт обладает рядом преимуществ. Он расположен на юго-востоке Шри-Ланки вдоль основных авиационных коридоров Индийского океана, далеко от зоны конфликта, и вполне может стать безопасной альтернативой для полетов в Юго-Восточную Азию. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3500 м, что позволяет принимать широкофюзеляжные лайнеры – это важный фактор для Emirates и Qatar Airways. Местная авиакомпания SriLankan Airlines уже увеличила использование своих Airbus A330 для расширения географии полетов. В перспективе перевозчик планирует нарастить парк дальнемагистральных самолетов, пока же имеющихся мощностей для роста трафика явно недостаточно.

Для арабских авиакомпаний, стремящихся сохранить свою маршрутную сеть, открытие дополнительных хабов становится насущной необходимостью. Для Шри-Ланки же привлечение новых перевозчиков могло бы стать важным фактором экономического роста, в частности, позволит увеличить турпоток, который сократился из-за отмены рейсов. Если Emirates и Qatar Airways частично переориентируют свой трафик в Хамбантоту, это может «спасти туристический сезон», заключают ланкийские издания.