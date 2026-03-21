Власти Узбекистана будут платить турфирмам за каждого привезенного туриста

Правительство Узбекистана придумало финансовые стимулы для туроператоров и авиакомпаний для увеличения туристического потока. Местные турфирмы смогут получать из бюджета до 5 тыс. долларов за каждую тысячу привлеченных иностранных туристов и возврат половины уплаченного НДС в формате кешбэка. А перевозчикам обещают по 100 долларов за каждого пассажира, прибывшего в страну новыми рейсами, а также 20%-ную скидку на обслуживание в аэропортах.

© tourdom.ru

Эти меры стали частью масштабной программы развития Самаркандской области, о которой объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, пишет онлайн-издание upl.uz. На поддержку региональной экономики планируется направить 29 трлн сумов, при этом ключевой акцент сделан на индустрию гостеприимства.

В частности, государство компенсирует расходы на рекламу Узбекистана на ведущих международных платформах бронирования. Также планируется работа с инфлюенсерами: 50 зарубежных блогеров с аудиторией более 5 млн просмотров получат бесплатные недельные туры для создания контента о стране.

Отдельное внимание уделят развитию событийного туризма. До конца года в Самарканде планируется провести концерты 5 мировых звезд, а также около 10 крупных бизнес-форумов и модных фестивалей.

Кроме того, власти делают ставку на научный туризм. В 2028 году Самарканд примет Международный конгресс астронавтики, который, как ожидается, соберет до 10 тыс. участников из более чем 100 стран. В этой связи запланирована организация серии международных научных конференций и олимпиад по точным и естественным наукам.

Ожидается, что реализация программы позволит увеличить ежегодный туристический поток в Самарканд до 6 млн человек.