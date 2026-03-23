Туроператоры предлагают экстремальные скидки на отдых у Красного моря

Курорты на Красном море запустили масштабные распродажи путевок, чтобы привлечь отдыхающих. Цены на туры с услугой «всё включено» упали до рекордно низких отметок.

Причина не только в региональном конфликте, но и в психологическом факторе — европейские туристы стали осторожнее из-за политической турбулентности на Ближнем Востоке.

Как отмечает «Турпром», туроператоры заметили падение спроса и вынуждены предлагать экстремальные скидки. Например, недельный отдых в трёхзвёздочном отеле Шарм-эль-Шейха с «всё включено» можно приобрести от 280 евро с человека, включая перелёт. Лидер по скидкам — TUI: цены на некоторые туры упали почти на 70%. Отдых в отеле Sindbad Club в мае теперь стоит 405 евро на человека вместо прежних 1190 евро.

Российский рынок также готовится к доступным предложениям. После периода высоких цен во время школьных каникул ожидается резкое снижение стоимости уже в начале апреля.

По данным сервиса Травелата, с 7 апреля недельный тур в трёхзвёздочный отель можно найти от 46 000 рублей с человека (на двоих — около 92 000 рублей). Отдых в четырёхзвёздочном отеле на первой линии с «всё включено» стартует от 62 500 рублей с человека (полный тур на двоих — примерно 125 000 рублей).

Эксперты отмечают, что снижение цен носит краткосрочный характер. Сезонный рост спроса или изменения в геополитике могут быстро вернуть туры к прежнему уровню. Пока туризм остаётся нестабильным, число броней продолжает снижаться.

