Ураза-байрам: что нужно знать туристам

Сегодня отмечают один из главных праздников ислама – Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), завершающий священный месяц Рамадан и связанный с идеями духовного совершенствования. В этот день принято навещать родных и соседей, радовать детей и помогать нуждающимся.

Во многих странах в связи с Ураза-байрамом объявляют государственные каникулы. Это означает, что банки, госучреждения и большинство частных компаний будут закрыты. А торговые центры, заведения общепита и даже некоторые музеи могут изменить часы работы.

Например, в Египте в этом году отдыхают по 23 марта включительно. Местные жители в эти дни массово отправляются на морские курорты – в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Также популярны прогулки в парках, по Нилу и походы в кино. Туристам, избегающим мест большого скопления людей, надо это учитывать.

В Турции в этом году Ураза-байрам совпадает с Наврузом – праздником весны. Наиболее активно его отмечают курды и жители восточных регионов страны. Главный символ торжеств – очищающий огонь, который «сжигает» все проблемы и невзгоды, накопленные за зиму. Поэтому вокруг костров водят хороводы и прыгают через пламя. Еще один непременный элемент праздника – фейерверки. Также проводят фестивали народных танцев и песен.

Официальные каникулы в 2026 году продлятся по 22 марта включительно. Турки тоже любят отдыхать у моря, так что на курортах нужно быть готовым к большому наплыву местного населения и возможным проблемам на дорогах (особенно в воскресенье, когда все начнут разъезжаться по домам). А еще можно столкнуться с большими очередями в магазинах сладостей и кондитерских. Бронировать экскурсии и места в ресторанах рекомендуется заранее.

На Мальдивах по случаю Ураза-байрама многие курорты сегодня и завтра устраивают специальные торжества и представления для туристов. Но на локальных островах нужно быть готовым к тому, что кафе и магазины в субботу, 21 марта, могут быть закрыты. Зато там можно стать участником колоритных общественных праздников с традиционной музыкой боду беру и уличными представлениями.