Модели пришлось два года летать бизнес-классом из-за огромной груди

Модели для взрослых пришлось два года летать бизнес-классом в самолетах и потратить на это миллионы рублей из-за огромной груди. Об этом пишет газета Daily Star.

© Lenta.ru

Уточняется, что Саммер Роберт из Шотландии страдает макромастией — патологией, при которой молочные железы увеличиваются до огромных размеров. Она пожаловалась, что просто не помещается на местах в экономклассе, из-за чего вынуждена при каждом перелете сильно переплачивать. В настоящее время вес ее груди превышает 25 килограмм.

«Мне казалось, что каждый полет — это сущий ад, и ничего с этим не поделаешь», — сказала Роберт.

Первой поездкой, во время которой она попробовала пересесть на места бизнес-класса в самолете, стало путешествие в Таиланд.

«Это ощущалось как открытие нового мира», — поделилась модель.

Однако такие перелеты — дорогое удовольствие, отмечает девушка. В общей сложности она потратила на авиабилеты 38 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).

