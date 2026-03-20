Пассажир круизного лайнера смыл в унитаз полотенце и испортил попутчикам отдых

Пассажир круизного лайнера MSC Meravigla смыл в унитаз полотенце и испортил отдых попутчикам — на судне появились проблемы с системой канализации. Об этом пишет издание People.

© Lenta.ru

Инцидент произошел во время семидневного круиза по Багамским островам в середине марта.

«В настоящее время мы столкнулись с технической проблемой, которая влияет на работу нашей системы смыва в разных зонах судна», — сказано в официальном сообщении компании-организатора путешествия.

Также в нем уточняется, что пассажир смыл в унитаз большое хлопковое полотенце и сломал систему канализации. Это вызвало перегруз вытяжного насоса, а впоследствии — его поломку.

При этом многие клиенты компании заявили, что в организации пытаются скрыть продолжающиеся проблемы на MSC Meravigla.

«У этого корабля постоянные проблемы с канализацией, на некоторых этажах ужасно пахнет», — поделился один из отдыхающих.

Уточняется, что круизный лайнер вмещает 5,6 тысячи пассажиров и 1,6 тысячи членов экипажа.

Ранее несколько кают судна MSC Cruises оказались затоплены во время круиза. Компания в официальном заявлении извинилась перед клиентами и назвала причиной произошедшего неисправность водопровода.