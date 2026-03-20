Ближневосточные авиаперевозчики скинули цены на бизнес-класс

Авиакомпании стран Персидского залива пытаются удержать пассажиров, существенно снижая цены и смягчая условия перевозки.

Например, как заметили в специализированных телеграм-каналах, Etihad Airways предлагает перелеты в бизнес-классе по цене, близкой к эконому «Аэрофлота»: на весну (включая майские праздники) можно найти билеты Москва – Мале от 75 тыс. руб. в одну сторону и около 126 тыс. руб. туда-обратно, Москва – Бангкок – от 100 тыс. руб. в одну сторону. Для премиального сегмента это нетипично низкий уровень, отмечают наблюдатели.

Снижение тарифов – реакция на обострение ситуации на Ближнем Востоке, из-за которого упал транзит через ключевые хабы региона – Дубай, Доху и Абу-Даби. Перевозчики, традиционно ориентированные на пересадочный поток, вынуждены стимулировать спрос.

Параллельно снижению цен компании смягчают условия перевозки. На практике это означает бесплатный обмен билетов, возврат средств и возможность менять маршрут без штрафов – опции, которые еще недавно были ограничены тарифами. Это позволяет удерживать пассажиров, опасающихся лететь через регион.

Отдельный акцент сделан на программах лояльности. Так, Etihad Airways снизила требования в программе Etihad Guest на 25%, упростив сохранение и повышение статуса. Например, для получения Silver теперь нужно 15 тыс. миль вместо 20 тыс., для Gold – 30 тыс. вместо 40, для Platinum – 75 тыс. вместо 100. Мера действует автоматически и рассчитана до 2027 года. Emirates заморозила до 30 июня этого года сгорание статусов и миль участников программы Skywards. Qatar Airways на 3 месяца продлила сроки действия статусов в Privilege Club для участников, попавших под кризисный период, и усилила работу с возвратами и изменениями бронирований на фоне резкого роста обращений.

По оценкам экспертов, такие шаги носят вынужденный характер: перевозчики пытаются удержать загрузку рейсов и клиентскую базу в условиях снижения транзита. При этом глобально рынок движется в противоположном направлении – цены растут из-за удорожания топлива и удлинения маршрутов.

