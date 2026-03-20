Продолжаются переговоры России с Бразилией и Малайзией о запуске прямых рейсов

Россия ведет переговоры о запуске прямых рейсов с Бразилией, Малайзией и рядом других стран, сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин. Его слова приводит ТАСС.

© tourdom.ru

Как объясняет министр, ключевым фактором в переговорах является готовность иностранных авиакомпаний летать в Россию. Кроме того, страны должны будут обслуживать российские суда в своих аэропортах, добавил он.

В феврале, комментируя перспективы открытия авиасообщения с Бразилией, Никитин отмечал, что с российской стороны все подготовлено для запуска рейсов. При этом министр подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от позиции бразильских перевозчиков. Что касается Малайзии, то в октябре в Минтрансе РФ пообещали до конца 2025 года решить вопрос с полетами в эту страну. Причем на направление должен выйти не «Аэрофлот», как прогнозировалось, а Red Wings. Представители авиакомпании уже получили соответствующие допуски от Росавиации.