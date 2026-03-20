Через Ближний Восток транзитом ежегодно путешествовали 700 тысяч россиян

Через Дубай, Абу-Даби и другие аэропорты стран Персидского залива транзитом путешествовало около 700 тыс. россиян ежегодно. После обострения конфликта в этом регионе арабские авиакомпании стараются сохранить хотя бы минимальные объемы перевозок, предлагая выгодные финансовые условия, однако туристические маршруты уже радикально изменились: основные потоки пошли через Турцию, Китай и хабы стран СНГ.

«Стамбул и так был номером один по транзиту, сейчас он укрепил свои позиции. Также нарастили объемы транзитных пассажиров аэропорты в Китае и сопредельных с Россией стран, например, через Армению, Азербайджан и Грузию», – рассказал TourDom.ru вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В плюсе оказались и некоторые авиакомпании. Среди них – большая китайская тройка: Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines (все чаще полеты из России в Южную и Юго-Восточную Азию идут через Шанхай, Пекин и другие города КНР).

Активно реагирует на изменения рынка «Аэрофлот», увеличивая собственную маршрутную сеть, в том числе чтобы компенсировать снижение транзита через ближневосточные хабы. Так, компания объявила о запуске дополнительных рейсов из Москвы на популярных туристических направлениях – на Пхукет, в Бангкок, Мале, Коломбо и Нячанг. Всего добавлено порядка 20–30 тыс. кресел в месяц.

По оценкам экспертов, до пандемии доля иностранных перевозчиков на рейсах в Россию составляла 20–25%, а сейчас выросла до 47%. Однако в условиях конфликта на Ближнем Востоке она постепенно снижается, что создает дополнительные возможности для отечественных авиакомпаний, включая «Аэрофлот».

Не исключено, что ситуацией попробуют воспользоваться и китайцы, чтобы расширить свое присутствие на российском рынке, но преградой может стать жесткая позиция нацперевозчика, требующего паритета с иностранными авиакомпаниями.

