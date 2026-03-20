Таиланд может сократить срок безвизового режима для россиян

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что предложит правительству сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что изменения могут затронуть туристов из 90 стран, в том числе из России.

«Тем, кто путешествует, 30 дней должно быть достаточно, поэтому я собираюсь предложить правительству сократить число дней пребывания для граждан иностранных государств», — сказал он.

Еще в феврале постоянный секретарь Минтуризма Наттхрия Тхавивонг заявила, что новый комитет хочет пересмотреть визовые меры, включая 60-дневное безвизовое пребывание для посетителей из нескольких десятков стран.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что российские туристы весной чаще всего выбирают поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Эти направления традиционно возглавляют рейтинг популярности в период с марта по начало мая.