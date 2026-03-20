Туроператор Fun&Sun уверен, что AZUR air продолжит полеты

На этой неделе генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов провел пресс-конференцию и прокомментировал «ТурДому» перспективы сотрудничества с авиакомпанией AZUR air. Актуальность темы связана с тем, что по результатам проверки Ространснадзора Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 8 июня. На туристическом рынке возникли вопросы, смогут ли туроператоры, в том числе Fun&Sun, продолжить работу с AZUR air.

В сертификате эксплуатанта AZUR air указаны 15 самолетов, при этом "на крыле", по данным Flight Radar, находятся 12 из них: 6 широкофюзеляжных Boeing 767 и 6 узкофюзеляжных Boeing 757, включая Black Jet. В условиях дефицита перевозки флот авиакомпании может серьезно повлиять на запланированные программы из регионов России на туристические направления.

Владимир Рубцов уверен: AZUR air справится и вовремя устранит все замечания. Он напомнил, что на прошлой неделе перевозчик уже скорректировал полетную программу.

«Большинство корректировок, которые необходимо внести, чтобы выполнить предписание Росавиации, сделаны», – сказал Владимир Рубцов.

Наши агентства предупреждены о том, что часть вылетов не состоится, туристам предложены варианты замены. Но так как не во всех городах есть альтернатива рейсам AZUR air, в ближайшую неделю возможны дополнительные изменения в полетной программе. Информация о них будет появляться в заявках.

«Это не наша инициатива, это техническое решение перевозчика, которое требуется для того, чтобы AZUR air встал в свое расписание, починил самолеты и продолжил летать», – сказал руководитель туроператора.

От редакции добавим, что два лайнера авиакомпании находятся в ремонте.

Владимир Рубцов подчеркнул, что все корректировки затрагивают только туры с вылетом до апреля включительно и не касаются летнего сезона.

«Все, что мы запланировали на май, июнь и в другие летние месяцы, остается в силе. Изменений мы не ждем».

Ранее мы писали, что на фоне проверок перевозчика в сообществе турбизнеса обсуждали вероятность сделки по продаже AZUR air холдингу Wildberries, с которым уже сотрудничает Fun&Sun. На пресс-конференции эту тему не поднимали, так как авиакомпания выступила с категорическим опровержением. По данным наших источников, переговоры велись, но в какой-то момент взаимопонимание было потеряно. И тем не менее высока вероятность, что именно Fun&Sun станет ключевым поставщиком для AZUR air. Второй значимый партнер авиакомпании, Anex, пока никак не комментирует перспективы сотрудничества с перевозчиком.

Что касается проверки AZUR air, то, по данным самой авиакомпании, отчитаться перед Ространснадзором она планировала уже на этой неделе. Однако в пресс-службе перевозчика вчера нам сообщили, что новой информации пока нет.