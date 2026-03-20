Недовольный отдыхом на Мальдивах турист потребовал более миллиона рублей

Москвич, недовольный отдыхом на Мальдивах, попытался взыскать с туроператора более миллиона рублей. Но суды трех инстанций оставили его требования без удовлетворения.

По данным дела, мужчина приобрел тур в Kihaa Maldives 5* с размещением на вилле по системе «всё включено» за 750 тыс. руб. В иске турист указывал на несоответствие заявленной категории отеля, неудовлетворительное состояние номера и опасные участки у бассейна: разрушенные стеклоблоки якобы привели к порезу дочери истца.

Турист требовал от ООО «ТТ-Трэвел» компенсацию за снижение стоимости тура на 366 тыс. руб., неустойку более 340 тыс., моральный ущерб в 300 тыс., штраф в размере 50% и еще 200 тыс. за травму дочери.

Однако Савеловский районный суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции установили, что договорные обязательства туроператора выполнены надлежащим образом. Представленные истцом переписка и фотографии не подтвердили нарушений: условия отдыха соответствовали договору, жалобы носили субъективный характер, а травма ребенка не была связана с услугами компании и не зафиксирована в страховой. Кроме того, турист продолжал пользоваться услугами отеля и не отказался от них в период отдыха.

Суд также отметил, что компенсация в размере 11 тыс. руб. и замена номера, предоставленные туроператором, свидетельствуют скорее о заботе о клиенте, чем о нарушении договора.

В итоге 10 марта Второй кассационный суд отклонил жалобу москвича, окончательно подтвердив решения предыдущих инстанций и отказав в иске к ООО «ТТ-Трэвел».