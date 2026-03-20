Туристов на Бали в «день тишины» заперли в отеле и заклеили окна черными пакетами

Российский турист, отдыхающий на острове Бали в Индонезии, рассказал, как во время праздника Ньепи ему вместе с другими гостями пришлось соблюдать местные традиции.

«Мы провели день полностью по местным правилам. Сотрудники виллы, на которой мы остановились, сами заклеили окна черными пакетами. Мы находились в темноте, работали только при самом тусклом свете спальни и телевизора, а ужинали при свете фонариков на телефонах. Персонал комплекса следил за соблюдением правил и звонил, если замечал свет», – рассказал Артем агентству РИА «Новости».

Ньепи – это балийский Новый год по индуистскому календарю Сака, который отмечают во время новолуния. В 2026 году оно было 19 марта. Подготовка начинается за несколько дней: на улицах проходят массовые процессии с огромными фигурами демонов, называемых «Огоны», которые символизируют зло и негатив. Их затем сжигают или уничтожают, то есть «очищают» от дурной энергии.

Во время самого праздника объявляется «день тишины», когда запрещено практически все: нельзя выходить из дома, пользоваться транспортом, зажигать огонь или свет в общественных местах, работать и устраивать шумные развлечения. Нарушение этих правил чревато штрафами, задержанием, а для туристов даже депортацией.

История Ньепи уходит корнями в древние индуистские традиции Бали. Праздник символизирует очищение не только духовное, но и физическое: люди воздерживаются от повседневной активности, чтобы избавить землю от негативной энергии и встретить Новый год в гармонии с природой. Подразумевается, что этот день они размышляют о своих поступках, медитируют и молятся.

Туристические компании заранее информируют гостей о правилах, а многие отели организуют специальные «Ньепи-пакеты», чтобы отдых проходил комфортно и безопасно, даже в условиях полной изоляции.