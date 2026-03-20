«Концов не найти»: туристы не могут вернуть средства за отмененные рейсы Air Arabia

Туристы продолжают жаловаться на проблемы с возвратом средств за отмененные рейсы Air Arabia. Авиакомпания приостановила полеты из/в ОАЭ минимум до 15 апреля. Перевозчик обещает вернуть деньги в течение 2 недель, после того как пассажир заполнит специальную форму. Но многие жалуются, что им присылают ваучеры со сроком действия всего несколько месяцев, а кто-то не может дождаться никакого ответа еще с начала месяца.

«С 2 марта по 2 раза в день пишу обращения и жалобы на сайте. Номер моему обращению присвоили только вчера. Письмо со сроками возврата денег до сих не пришло», – рассказала одна из пассажиров.

«Мне прислали ваучер, который надо использовать до сентября 2026 года, а если военные действия не закончатся?» – переживает другая.

«5 марта ножками сходили в офис еще в Дубае, заполнили необходимую форму. Нам сказали: ждите неделю. К 12 марта ничего не произошло. Еще раз заполнили – на этот раз онлайн. Вчера в личный кабинет пришли… ваучеры. Опять пишу жалобы, получаю письмо от банка: ждите пополнения счета на... одну треть от стоимости бронирования. Но и это на карту не пришло, а остальное так и осталось висеть на ваучере», – жалуется третий.

Проблемы испытывают как те, кто оплачивал перелет напрямую, так и приобретавшие билеты через посредников:

«Часть брала у Air Arabia. Делала заявку на возврат в офисе, простояв неделю назад в очереди 2 часа. Сегодня вернули 34 из 64 тыс. Опять придется в офис идти… По другим билетам “Суперкасса” молчит с 6 марта – вообще ноль реакции. Дозвониться до них невозможно – все время срабатывает автоответчик».

«Каждый день пишу в “Авиакассу”, они отвечают, что ждут возврата от авиакомпании. Пишу авиакомпании, в ответ тишина. Концов не найти. Обратилась в банк, чтобы аннулировать операцию: заявку приняли и опять жду».

Впрочем, кому-то удается получить деньги благодаря упорству:

«За 2 дня вернули все до копейки, в том числе отдельно оплаченное питание – сама в шоке. Я подавала несколько жалоб на сайте, общалась в мессенджере (один и тот же вопрос задавала по 5 раз) и через банк тоже», – поделилась опытом одна туристка.

Другая за 3 дня написала около 25 писем перевозчику и в «Авиакассу», через которую оплачивала перелет, в итоге ей вернули почти всю сумму за 4 билета – агент удержал 10 тыс. в качестве сервисного сбора.

Напомним, что, согласно приказу Минтранса, в случае вынужденного отказа от перевозки (а отмена рейса к этому обычно приравнивается) пассажир вправе настаивать на полном возврате и перевозчик или его агент обязаны такое требование выполнить. Отказ может стать предметом как минимум для досудебной претензии.