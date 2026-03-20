В летнем расписании «Аэрофлота» запланированы рейсы по 302 маршрутам

Группа «Аэрофлот» переходит на летнее расписание с 29 марта. В предстоящем сезоне авиакомпании холдинга намерены выполнять рейсы по 302 маршрутам, из которых 161 будет приходиться на внутрироссийские. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

© tourdom.ru

Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» включает 157 направлений, у «России» – 120, у «Победы» – 99. Из московских аэропортов Шереметьево и Внуково перевозчики группы поставят 130 маршрутов, еще 172 свяжут регионы напрямую, без пересадки в столице.

Внутренняя туристическая сеть по сравнению с прошлым годом расширится и охватит 65 российских городов.

Международная программа полетов группы насчитывает 141 направление. Среди них традиционно востребованные маршруты из Москвы в Турцию – Анталью, Бодрум, Аланью, Даламан и Мерсин; в Таиланд – Бангкок и Пхукет; в Индию – Дели; в Китай – Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санью и Харбин; в Индонезию – Денпасар; на Шри-Ланку – Коломбо; на Мальдивы – Мале; во Вьетнам – Нячанг и Хошимин, а также в Египет – Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Региональная программа предусматривает прямые рейсы к популярным курортам из разных городов России. В Сочи планируется выполнять полеты из 17 городов, в китайскую Санью – из девяти, в Анталью – из десяти, на Пхукет – из семи, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх – из девяти.

Кроме того, «Аэрофлот» сохранит программу высокочастотных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Формат «шаттла» предусматривает гибкие условия перелета, позволяя пассажирам при необходимости менять дату и время без сложных процедур.

Отметим, что накануне инсайдеры сообщали о планах «Аэрофлота» сократить летнюю программу. Однако пока эти сведения не подтвердились. Впрочем, маршруты скорректированы с учетом ситуации на Ближнем Востоке, куда Росавиация рекомендовала не отправлять борта как минимум до конца месяца.