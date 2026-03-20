«Выбросили как котят»: туристы прилетели из Египта в Москву вместо Волгограда

Рейс Air Cairo, летевший из Египта в Волгоград, вынужденно сел в Домодедово из-за ограничений в аэропорту назначения. Туристам предложили самостоятельно добираться до южного региона, сообщает издание V1.ru.

По словам одной из пассажирок, авиакомпания сообщила клиентам, что дальнейший путь им придется организовывать своими силами. При этом среди туристов есть семьи с детьми, а у некоторых в принципе после отдыха не осталось средств на дорогу.

«Выбросили в Москве как раздетых котят», – поделилась девушка.

Речь идет о рейсе SM-917, выполнявшемся из Шарм-эль-Шейха. Согласно расписанию самолет должен был приземлиться ночью в аэропорту Гумрак, однако из-за введенных там ограничений на полеты борт направили в Домодедово.

В авиакомпании пока ситуацию никак не комментируют. Сами туристы надеются, что для них все-таки организуют трансфер до Волгограда.

Отметим, что сложности с доставкой туристов связаны с действующими ограничениями: иностранные авиакомпании не имеют права выполнять внутренние рейсы по территории России. В случае посадки в запасном аэропорту перевозчик не может отправить пассажиров в конечный пункт тем же рейсом.