Снижение турпотока бьет по торговым точкам и отелям в Стамбуле

Район Лалели в Стамбуле, который на протяжении многих лет считался центром индустрии готовой одежды и туризма, оказался в состоянии глубокого кризиса на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По оценкам представителей бизнеса, в регионе закрывается каждый четвертый магазин, пишет турецкое издание Mynet.

Падение потока покупателей началось из-за конфликта на Украине. По словам президента Ассоциации промышленников и деловых людей Лалели (LASİAD) Гиясеттина Эйюпкоджа, за последние 2 года в районе закрылось около 2 тыс. (или 25%) компаний, около 10 тыс. человек уже потеряли работу. Из-за эскалации на Ближнем Востоке потери еще больше усилились. 25–30% клиентов Лалели составляли посетители из стран Ближнего Востока, и теперь местный бизнес фактически их лишился.

Последствия снижения турпотока почувствовали и отели в окрестностях Лалели. По словам Эйюпкоджа, там «царит мертвая тишина».

«Когда к текущей ситуации добавляется еще и война на Ближнем Востоке, мы переживаем очень напряженный период. Мы находимся на грани того, чтобы не уложиться в затраты. Инфляция снова пошла вверх. Если война затянется, каждый доллар роста цен на нефть будет напрямую отражаться на наших издержках», – заявил президент LASİAD.

По данным LASİAD, в 2025 году объем бизнеса в районе Лалели составил около 2,8 млрд долларов, однако в текущем году показатель может не достичь и 2,5 млрд. Помимо сокращения торговли, зафиксированы и потери в производственном секторе, а также серьезные проблемы с экспортом.