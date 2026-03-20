Раскрыты подробности люкс-отдыха богачей в Северной Корее

Российские миллионеры полюбили люкс-отдых в Северной Корее с бронированными машинами и вертолетами. Подробности отпусков отечественных богачей раскрыл Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным туроператоров, спрос на поездки в самую закрытую страну мира возрос среди россиян в три раза за год. Состоятельные путешественники предпочитают жить в вип-номерах с повышенными мерами безопасности. Им выделяют личного водителя, вертолет и частный джет.

При этом, независимо от стоимости тура, никто не имеет права ходить по улицам в одиночку — лишь в сопровождении гида.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили отдых в КНДР — за последние два года турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. Рост интереса россиян связан с увеличением количества мест для отдыха в стране.