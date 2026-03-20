Туры в Северную Корею: куда поехать и сколько это стоит

Северная Корея – одно из самых необычных направлений для путешествий, доступных жителям Дальнего Востока. Близость к границе делает КНДР логистически удобным вариантом: не нужно лететь через всю страну, а выбор туров охватывает самые разные форматы – от бюджетного пляжного отдыха до многодневных экспедиций в столицу. Все туры работают по системе «все включено»: проживание в отелях, питание, транспорт и русскоязычный гид.

© РИА "ФедералПресс"

Расон: пляжи и природа у самой границы

Самый доступный и популярный вариант для жителей Приморья – туры в особый экономический район Расон на северо-востоке КНДР. Добираться сюда удобнее всего: поезд из Владивостока через пограничную станцию Хасан занимает совсем немного времени.

Расон привлекает чистыми песчаными пляжами, теплым морем и насыщенной природой. Стандартная программа включает прогулку на остров Пипха, экотропы вдоль живописного побережья, мастер-класс по приготовлению традиционного кимчи, посещение местной пивоварни, концерты во Дворце детского творчества и показательные выступления по тхэквондо. Отдельно можно посетить оранжерею редких цветов и точку схода трех границ – России, Китая и Кореи.

Четырехдневный тур в Расон стартует от 10 000 рублей плюс 350 долларов. Пятидневный формат с расширенной программой обойдется от 10 000 рублей плюс 450–500 долларов. Если хочется совместить пляж с горными пейзажами, есть маршруты с выездом в Чонджин и горы Чхильбо – стоимость от 10 000 рублей плюс 550–750 долларов.

Горы Чхильбо: «Тысяча образов»

Отдельного внимания заслуживают туры в горный район Чхильбо на северо-востоке страны. Эти горы корейцы сравнивают с украшением невесты – настолько изысканы их виды. Маршрут включает походы к живописным вершинам, посещение древнего буддийского храма Кэсим, купание в радоновых источниках и знакомство с местными мастерами народных промыслов. Особенно красивы горы весной, когда расцветают склоны.

Пятидневный тур в Чхильбо и Расон обойдется от 10 000 рублей плюс 550–750 долларов в зависимости от даты и программы.

Пхеньян: столица другой эпохи

Для тех, кто хочет увидеть КНДР во всем ее масштабе, есть авиатуры в Пхеньян. Перелет занимает около двух часов, и уже в день прилета туристы оказываются в городе, не похожем ни на один другой в мире.

Четырехдневная программа охватывает главные символы столицы: Триумфальную арку, монумент идей Чучхе, площадь Ким Ир Сена, уникальное метро с богато украшенными станциями и Музей победы в Отечественной освободительной войне. Стоимость – от 45 000 рублей плюс 550 долларов.

Шестидневный тур добавляет к столичной программе горы Мехян с Международной выставкой дружбы народов – грандиозным комплексом, где хранятся подарки лидерам КНДР со всего мира. Цена – от 45 000 рублей плюс 700 долларов.

Восьмидневный исторический тур – самый глубокий вариант знакомства с Пхеньяном и его окрестностями. Программа охватывает природные и культурные объекты, которые не входят в короткие маршруты. Стоимость от 45 000 рублей плюс 1 150 долларов.

Пэктусан: священная гора и вулканическое озеро

Один из самых впечатляющих маршрутов – восьмидневный тур к горе Пэктусан, которую корейцы считают священной. Главная точка программы – восхождение к кратерному озеру Чон, образовавшемуся в жерле потухшего вулкана. Виды здесь действительно редкие: озеро окружено суровыми скалами и, в зависимости от сезона, покрыто льдом или отражает облака. В программу также входят панорамы Самджиена и водопады. Стоимость тура – 45 000 рублей плюс 1 400 долларов.

Прямой поезд из Москвы

Для тех, кто ценит само путешествие не меньше пункта назначения, есть особый формат – прямой поезд Москва – Пхеньян. Восемь дней в пути через всю Россию, Сибирь и Дальний Восток, а затем – неделя в столице КНДР. Это маршрут для настоящих любителей железных дорог и нестандартных впечатлений. Стоимость – 105 500 рублей, все включено.

