В РСТ дали советы, как обезопасить себя от мошенников в Турции

Простые меры предосторожности могут помочь туристам не попасться на мошеннические схемы в Турции. Например, не стоит соглашаться на помощь специалистов, которые просто подходят к вам на улице, и везде заранее узнавать цену оказываемой услуги, рассказали "РГ" в Российском союзе туриндустрии.

© Российская Газета

Как ранее сообщил турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю, мошенники в Стамбуле пытаются обмануть туристов десятками разных способов: якобы случайно оброненной чистильщиком обуви щеткой, с помощью различных карточных игр и якобы бесплатных подарков на улице, за которые потом агрессивно требуют денег. Кроме того, рассказал он РИА Новости, за туристами охотятся псевдогиды или фальшивые помощники, чьи "услуги" тоже влетят в копеечку. Также некоторые заманивают иностранцев в сомнительные бары, где после скромных посиделок новым друзьям выставляют неадекватно большой счет и угрозами заставляют платить.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отмечают, что с подобными ситуациями туристы могут сталкиваться в разных странах. Чаще всего речь идет о типичных схемах, рассчитанных на невнимательность или доверчивость путешественников.

"Чтобы избежать неприятных ситуаций во время отдыха, важно соблюдать простые и понятные меры предосторожности. В первую очередь - не принимать на улице "подарки" или услуги от незнакомых людей, если вы заранее не знаете их стоимость. Такие ситуации часто оказываются не бескорыстными. Также стоит всегда уточнять цену заранее - будь то такси, экскурсия или заказ в ресторане. Если стоимость не названа сразу или кажется неясной, лучше отказаться от услуги. В случае такси необходимо просить включить таксометр", - рассказали в РСТ.

В союзе рекомендуют пользоваться услугами проверенных компаний, официальных гидов и туроператоров. Спонтанные предложения "по выгодной цене" на улице или в интернете нередко оказываются обманом.

"В ресторанах и кафе важно внимательно смотреть меню и проверять счет перед оплатой. При оплате картой лучше не выпускать ее из поля зрения. Если возникает спорная ситуация, не стоит стесняться отстаивать свою позицию - можно спокойно отказаться от навязанных услуг и при необходимости обратиться за помощью к представителям туроператора или в местные правоохранительные органы", - отметили в союзе.

В целом речь идет о базовой внимательности: не принимать поспешных решений, не поддаваться давлению и сохранять здравый смысл. При таком подходе отдых, как правило, проходит спокойно и без неприятных сюрпризов, добавили в РСТ.