Еда без границ: Турция отказалась хоронить all inclusive

В предстоящем летнем сезоне турецкие курорты сохранят привычный формат отдыха: власти страны официально заявили, что не намерены отказываться от системы «все включено» или подвергать ее радикальной реформе. Решение принято несмотря на растущее число критиков в самом гостиничном бизнесе, которые считают эту модель устаревшей.

Администрация президента Турции развеяла слухи о грядущих переменах в концепции питания отелей, которые активно муссировались в профессиональном сообществе последние месяцы.

В официальном заявлении подчеркивается, что all inclusive остается фундаментом туристической привлекательности страны и главным козырем в борьбе за иностранных гостей. Никаких планов по изменению или тем более ликвидации системы на данный момент не существует — туроператоры и отельеры продолжают готовиться к высокому сезону в старом, проверенном формате.

Примечательно, что дискуссия о судьбе «все включено» разгорелась после резонансных выступлений представителей отрасли. Глава Ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу обрушился с критикой на шведский стол, заявив, что туристы превращаются в заложников гостиничных ресторанов: они сутками не выходят за пределы курортной зоны и бесконечно поглощают еду, что, по его мнению, вредит и их здоровью, и местному туристическому бизнесу, который недополучает прибыль от экскурсий и городских заведений.

Еще более радикальное предложение выдвинул председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу, который призвал коллег полностью пересмотреть подход и перейти на гибкую систему с выбором индивидуальных опций, взяв за образец концепцию отелей «без алкоголя».

Однако в Анкаре, судя по всему, решили не экспериментировать с тем, что десятилетиями привлекает миллионы туристов, включая россиян. Для путешественников это означает одно: привычный формат «ешь сколько хочешь» и оплата «одним чеком» за перелет, проживание и питание сохранится, а значит, можно смело планировать отпуск без опасений, что правила игры поменяются по прилету.

