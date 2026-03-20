Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль

Полеты российских авиакомпаний в Иран и Израиль, а также использование их воздушного пространства для транзитных перелетов приостановлены до конца дня 27 марта, сообщает Росавиация.

"Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана. Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 мск 27 марта 2026 года", - следует из сообщения ведомства.

В свою очередь, летать в страны Персидского залива российским авиаперевозчикам рекомендуется по обходным маршрутам через воздушное пространство третьих стран.

Все эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Напомним, что полеты в Израиль и Иран были приостановлены для российских эксплуатантов воздушного транспорта с 28 февраля - начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, до последующих уведомлений.