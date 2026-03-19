Авиакомпании соревнуются в дешевизне билетов в Египет

Буквально вчера мы писали о бюджетном варианте перелета в Египет из Сочи – за 5,4 тыс. руб. туда-обратно авиакомпанией AlMasria. А сегодня заметили в системах онлайн-бронирования выгодные билеты в Шарм-эль-Шейх из другого города юга России, и тоже египетской авиакомпанией.

Места экономкласса на борту перевозчика Nesma Airlines на чартерном рейсе из Краснодара завтра, 20 марта, и с возвращением через неделю, 27-го, предлагаются за 8,3 тыс. руб., 10 кг багажа включено в тариф (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 19:30 19 марта. – Ред.).

Для сравнения: ближайший по стоимости перелет в те же даты обойдется в 5 раз дороже – в 40,8 тыс. руб., а с учетом доплаты за багаж – в 52,9 тыс.

При этом на маршруте задействованы три авиакомпании – «ИрАэро», Pegasus и «Азимут». Кроме того, предстоят пересадки в Анталье на пути туда и в Стамбуле – на обратном, а время перелета составит по 10 часов в каждую сторону, тогда как на прямом рейсе Nesma – всего 3 часа.

