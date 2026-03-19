Как буря в Египте отразилась на отдыхе туристов

Очередную тревожную новость распространил Shot: российские туристы якобы «эвакуируются» с пляжей Хургады из-за «сильнейшей песчаной бури». По информации телеграм-канала, на курорте отменены все экскурсии, купаться в море отдыхающим будто бы запретили, их даже просят не покидать свои номера. Тем не менее на публикуемом видео туристы свободно гуляют по территории отеля и загорают на шезлонгах.

Сезон хамсин традиционно наступает в Хургаде после дня весеннего равноденствия – 20 марта, когда ветер несет «тысячи тонн песка и пыли из пустыни Сахара», пояснили в канале генконсульства России. Этот период характеризуется высокой температурой и сухостью воздуха, атмосфера становится душной и наполняется запахом пыли.

«Вижу, что за окном все заволокло. Песчаные бури у нас обычное явление в это время, просто ветрено и кругом песок. Для тех, кто живет здесь годами, это вообще привычная история. Главное – не оставить белье на балконе», – рассказала редакции TourDom.ru представитель одного из отелей в Хургаде.

Запирать туристов в номерах, по ее словам, никто не собирается. Большинство пляжей в Хургаде по-прежнему доступны.

«Во всяком случае, наша гостиница свои пляжи не закрывала. Возможно, некоторые отели в ветреных районах ограничили доступ на море своим гостям из-за волн. Другое дело, что многие путешественники, возможно, и сами не захотят купаться в такую погоду. Видела, что наши гости поехали сегодня гулять по городу или по магазинам. Другие разбрелись по барам. В номерах уж точно не сидят».

Состоятся ли экскурсии, запланированные по графику, зависит от конкретного туроператора и вида поездки.

«Могли отменить морские прогулки – из-за волн, а также поездки в пустыню, чтобы люди не наглотались песка, – предполагает наша собеседница. – Возможно, некоторые компании переносят экскурсии по достопримечательностям, чтобы не портить туристам впечатления: они ведь фотографируются».

В свою очередь, в генконсульстве дают отдыхающим в Хургаде советы от врачей. В частности, при выходе на улицу лучше надевать медицинские маски для защиты органов дыхания, а также пить больше жидкости «для борьбы с обезвоживанием». Из-за ограниченной видимости на дорогах пешеходам рекомендуют соблюдать особую осторожность.