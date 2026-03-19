Калининградский аэропорт подтвердил открытие прямых рейсов в Турцию

В калининградском аэропорту подтвердили информацию, что через неделю из Храброво полетят прямые рейсы в Анталью – впервые с 2022 года. Обслуживать их будет турецкая авиакомпания Southwind Airlines на воздушных судах Airbus А321. С 25 марта полеты запланированы 2 раза в неделю (по средам и субботам), а с 24 апреля – 6 раз (кроме понедельника). Пакетные туры предлагают туроператоры Pegas Touristik, Anex, Coral Travel, Sunmar и «Интурист».

По словам калининградских турагентов, продажи идут хорошо. Некоторые туристы, правда, опасаются, что может повториться ситуация весны 2024 года, когда полетная программа в Турцию из Калининграда была отменена в последний момент: Southwind столкнулась тогда с ограничениями на выполнение рейсов в страны Евросоюза и использование воздушного пространства ЕС.

«Но сегодняшнее заявление со стороны Храброво вселяет оптимизм, надеюсь, что сомневающихся станет меньше», – прокомментировал редакции представитель одного из турагентств.

Стоимость туров с вылетом из Калининграда выше, чем из Москвы, но не существенно. Так, в начале мая 6 ночей в Holiday Garden Resort 5* в курортном поселке Окурджалар (35 км от Аланьи) обойдутся в 100 тыс. руб. на двоих, в Grand Park Lara 5* в Анталье – 135 тыс. руб., в Rixos Park Belek 5* в Белеке – 206 тыс. руб. Из Москвы туры в эти гостиницы стоят соответственно 98, 133 и 205 тыс. руб.

Гораздо дороже попасть из Калининграда на курорты Эгейского моря – из-за того, что придется лететь регулярными рейсами с пересадками. Например, за 6 ночей в Rixos Premium Bodrum 5* в начале мая придется заплатить почти 360 тыс. руб. на двоих.

