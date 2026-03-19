Etihad Airways возобновляет второй ежедневный рейс в Москву

Авиакомпания Etihad Airways с 20 марта возобновляет второй ежедневный рейс по маршруту Абу-Даби – Москва. До этого арабский перевозчик выполнял из ОАЭ в Шереметьево единственный рейс EY 843 (обратный вылет из Москвы – EY 842). Борт отправляется из российской столицы ежедневно в 10:55.

С завтрашнего дня в расписании появится еще один вылет – EY 844. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, предполагается, что Boeing 787 будет покидать Москву в 23:50. Билеты уже продаются на сайте перевозчика: место в экономклассе можно приобрести по цене от 396 евро.

Однако по другим российским направлениям полетная программа Etihad пока не восстановлена. Как следует из данных системы бронирования, туристам не стоит ожидать скорого появления рейсов в Абу-Даби из Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Ближайшие вылеты из этих городов значатся в графике Etihad лишь с 16 апреля. При этом из Пулково компания, судя по всему, планирует продолжить полеты в Абу-Даби: EY 854 в апреле заявлен с периодичностью 3 раза в неделю. Из Сочи арабский перевозчик собирается летать еще чаще: начиная с 16 апреля в расписании указано пять еженедельных рейсов EY 858.

А вот из Казани на сайте авиакомпании пока доступны билеты лишь на две даты – 16 и 19 апреля. Дальнейшие полеты из аэропорта им. Габдуллы Тукая, по всей видимости, не запланированы.

В настоящее время пассажиры Etihad, имеющие билеты на рейсы до 31 марта, могут оформить полный возврат (в том числе по невозвратным тарифам). Также доступна замена даты на вылеты до 15 мая.