Туристам посоветовали альтернативы Кубе в Латинской Америке

Куба временно выпала из списка доступных направлений для российских путешественников из-за масштабного энергетического кризиса, охватившего остров. Глава профильной туристической ассоциации Александр Осауленко пояснил, что остановка полетов связана с техническими сложностями: местные аэродромы столкнулись с дефицитом топлива для заправки воздушных судов, а большинство гостиниц закрыто из-за проблем с электричеством. Эксперт констатировал, что Куба как направление фактически закрыта, и это вопрос именно технического характера.

В связи с невозможностью отдыха на острове эксперты рекомендуют обратить внимание на другие государства региона. По словам Осауленко, Венесуэла продолжает принимать гостей, однако прямого авиасообщения с ней пока нет, и путь туда будет непростым. Отправиться на отдых смогут лишь те путешественники, кого не пугают долгие перелеты с многочисленными пересадками. Руководитель объединения подчеркнул, что страна открыта для тех, кто готов к сложным логистическим цепочкам и не удручен такими испытаниями ни физически, ни морально.

Генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов также советует воздержаться от поездок на кубинские курорты в ближайшее время. В качестве наиболее привлекательных альтернатив он выделил тройку латиноамериканских государств: Перу, Бразилию и Аргентину. Эксперт отметил, что чаще всего российские туристы добираются в эти страны рейсами с пересадкой через Стамбул, подчеркнув, что Латинская Америка огромна и там достаточно интересных мест для отдыха.

Энергетический коллапс на Кубе стал серьезным ударом по туристической отрасли острова, которая традиционно ориентирована на прием иностранных гостей, включая россиян. Ситуация усугубляется изношенностью инфраструктуры и сложностями с поставками топлива, что делает прогнозы о сроках возобновления регулярного авиасообщения пока неопределенными. Путешественникам, планирующим отдых в регионе, сейчас приходится либо отказываться от поездки, либо осваивать новые маршруты и логистические схемы.