В Госдуме поддержали идею ввести сбор для выезжающих за границу

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, представляющий партию «Новые люди», поддержал инициативу о введении специального сбора для россиян, выезжающих на отдых за границу. По его мнению, дополнительные механизмы финансирования помогут активнее развивать туристическую инфраструктуру внутри страны. Парламентарий отметил, что идея создания специального фонда за счет взносов уже нашла отклик у представителей отрасли.

Поводом для обсуждения стала статистика 2024 года: по данным депутата, россияне потратили на зарубежные поездки около 700 миллиардов рублей. Официальные данные Центробанка подтверждают рекордный рост расходов — в прошлом году путешественники из России оставили за границей 37,8 миллиарда долларов, что на 10 процентов превышает показатели предыдущего года и впервые превзошло допандемийный уровень. Тарбаев считает, что часть этих средств можно было бы перенаправить на создание и развитие туристических объектов внутри страны.

В интервью каналу «Дума ТВ» парламентарий подчеркнул, что туризм является важным драйвером экономики и требует комплексной поддержки. Помимо кредитов и субсидий, государство должно активнее привлекать к проектам малый и средний бизнес. По его словам, представители туристической отрасли поддерживают введение таких сборов, однако при принятии решения необходимо учитывать мнение бизнеса и самих путешественников, предпочитающих зарубежный отдых.

Ранее схожее предложение выдвигал Российский союз туриндустрии. Президент РСТ Илья Уманский инициировал создание гарантийного фонда помощи путешественникам за счет небольших отчислений с каждого выезжающего за рубеж — так называемой «копеечки» с туриста независимо от того, купил он тур или отправился в поездку самостоятельно. Эти средства предлагается направлять на эвакуацию россиян из кризисных зон, поскольку действующих механизмов страхования ответственности туроператоров для решения таких проблем недостаточно.

Однако инициатива встретила и противников. Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россияне не должны нести коллективную ответственность за всех путешественников, отправляющихся в нестабильные регионы. Она напомнила, что у туроператоров уже есть возможность аккумулировать средства, получаемые от страхования выезжающих за границу. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также отметил, что в России уже существуют серьезные и не раз подтвердившие эффективность механизмы защиты прав туристов, которые работали и в 2020-м, и в 2022 году, а эвакуация из ближневосточного региона была организована в кратчайшие сроки.

Примечательно, что после волны обсуждений в СМИ сам Тарбаев позже дезавуировал свои слова, заявив, что сборы или налоги для туристов в России «не рассматривают и не планируют вводить». Тем не менее сама дискуссия показывает, что вопрос поиска дополнительных источников финансирования для развития внутреннего туризма остается на повестке дня. По данным экспертов, отдых внутри России зачастую обходится дороже, чем в той же Турции, а дефицит отелей высокого уровня категорически не хватает для растущего спроса.