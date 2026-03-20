Отдых на острове Фукуок: цены, как добраться, где жить, чем заняться

В конце 2025 года, после пятилетнего перерыва, было восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Фукуоком — и туристы мгновенно оценили возможности крупнейшего вьетнамского острова. «Лента.ру» рассказывает, почему его часто сравнивают с Бали, в чем плюсы и минусы пляжного отдыха на Фукуоке и какой бюджет стоит подготовить для такого путешествия.

Где находится

Фукуок — самый крупный остров Вьетнама. Он расположен в Сиамском заливе, в 65 километрах от юго-западного побережья страны.

Почему Фукуок — новый Бали

Все чаще остров Фукуок называют «новым Бали». Это сравнение возникло не на пустом месте: Фукуок может конкурировать с известным индонезийским курортом.

Фукуок развивает туристическую инфраструктуру последние 20 лет, и страна планирует превратить его в глобальный туристический центр. В 2024 году правительство Вьетнама вложило 17 миллиардов долларов в более стремительную модернизацию.

На Фукуоке уже обновили транспортную сеть, в том числе морские порты и воздушные гавани. Для туристов открыли много комфортных и достаточно дешевых отелей, ресторанов, кафе и рынков, парков развлечений. Главная «визитная карточка» острова — белоснежные пляжи с пологим входом и чистейшие бирюзовые воды Сиамского залива. Пляжи Фукуока — одни из лучших во Вьетнаме, отметили в пресс-службе туроператора Space Travel.

20 километров составляет протяженность главного пляжа Фукуока Бай Дай

За 2025 год на Фукуоке РФ в целом за 2025 год вырос в три раза по сравнению с 2024 годом, отметила в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор агентства семейного отдыха «Авантур» Ольга Патока.

Фукуок уверенно лидировал в зимнем туристическом сезоне среди всех других направлений во Вьетнаме

Когда лететь

На Фукуоке два сезона: сухой и влажный. И их смена очень яркая, предупреждает в разговоре с «Лентой.ру» турагент, трэвел‑консультант и эксперт по семейному и индивидуальному отдыху Александра Гросу.

Сухой сезон длится с ноября по апрель. Именно этот период считается пиком сезона для пляжного отдыха и лучшим временем для посещения достопримечательностей. С мая по октябрь на Фукуоке длится влажный сезон — сезон дождей. В это время можно планировать экскурсионный отдых, но гулять под тропическими ливнями понравится далеко не всем.

Для семей с детьми я бы рекомендовала поездки до марта включительно — в это время сохраняется стабильная погода, спокойное море без сильных волн, без осадков Александра Гросу турагент, тревел‑консультант

Сухой сезон на Фукуоке — это тропический рай. Температура воздуха на острове с декабря по апрель держится в пределах 29–34 градусов по Цельсию днем, и ночью ниже 27 градусов она не опускается. Температура воды в это время составляет 27–30 градусов.

Сколько стоит отдых

После возобновления авиасообщения с Россией остров очень загружен туристами, отметила Александра Гросу, поэтому купить выгодные путевки впритык к датам отдыха вряд ли получится. Многие отели не подтверждают бронирования или распродают все номера на несколько месяцев вперед.

Для планирования поездки на Фукуок в сезоне 2026–2027 она посоветовала учесть основные моменты заранее. Как минимум стоит зафиксировать более выгодные цены на авиабилеты и выбрать лучшие семейные отели до того, как они уйдут в стоп-лист. Рассчитывать на «горящие» путевки она не рекомендует — для Фукуока это редкость, особенно в высокий сезон.

Туры на Фукуок на апрель 2026 года на агрегаторах стоят от 169 тысяч рублей из расчета на двоих, с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками на 7–8 ночей. На июль (в низкий сезон) с теми же параметрами стоимость начинается от 125 тысяч рублей.

Отзыв путешественника Тревел-блогер и разработчик бизнес-игр Алена Кетова рассказала в беседе с «Лентой.ру» о ежедневных тратах на Фукуоке: «Мы приехали не по путевке (прилетели самостоятельно через Пекин), и мы — удаленные работники. С утра где-то гуляем и изучаем остров, после обеда — работаем. При таком режиме на 130 тысяч рублей в месяц на двоих на Фукуоке можно жить не хуже, чем в крупном городе-миллионнике РФ. Если человек выбрал отдых на Фукуоке по путевке с питанием, я бы на его месте брала с собой от 20 тысяч рублей на неделю: этого хватит, чтобы поездить по острову на такси или автобусе, съездить на пару экскурсий (самостоятельно будет дешевле), купить сувениры и фрукты (один килограмм манго стоит 100 рублей), а также несколько раз поесть в хороших кафе с морепродуктами. Обед в туристической зоне (например, хорошая порция супа фо и манговый смузи) обойдется в 300–1500 рублей в зависимости от предпочтений (простое местное кафе или красивое туристическое)».

Как добраться

Прямое авиасообщение между Россией и Фукуоком возобновилось в ноябре 2025 года после пятилетнего перерыва. Его приостанавливали в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления (ГУУ) Вадим Жуков выделил в беседе с «Лентой.ру» наиболее удобные маршруты с пересадками.

Из московского аэропорта Домодедово «Вьетнамские авиалинии» выполняют рейс на Фукуок с пересадкой в Хошимине за 18 часов. Возможен перелет с «Аэрофлотом» из Шереметьево с пересадкой в Ханое. Также можно добираться с двумя пересадками через ОАЭ, Сингапур, Китай, Таиланд и вьетнамские города Хошимин, Кантхо, Ратьзя.

Международный аэропорт Фукуока находится в нескольких километрах от города Дуонг-Донг и основной курортной зоны — Лонг-Бич. Добраться от него до места можно на такси. Многие отели предоставляют бесплатный трансфер

Стоимость авиабилетов из Москвы на Фукуок в марте 2026 года на одного человека начинается от 27 791 рубля. В зависимости от рейса, время в полете займет от 13 часов до полутора суток. Билеты на прямые рейсы Москва — Фукуок нужно мониторить: можно поймать билет с вылетом на завтрашний день за 30 тысяч рублей, или за 100+ тысяч в другие дни марта. Чартер долетает до Фукуока за 10 часов.

Долететь на Фукуок напрямую можно еще из семи российских городов:

Иркутска;

Красноярска;

Новосибирска;

Самары;

Екатеринбурга;

Казани;

Новокузнецка.

Где остановиться

Отели

В отелях на Фукуоке стоимость проживания начинается от 1500 рублей за ночь с одного человека без учета питания. Если обратить внимание на локации подальше от пляжа, то бронирование отелей доступно даже за 615 рублей за ночь с человека.

На острове много сетевых отелей международных брендов: от демократичных до люксовых. Во всех топовых мировых сетях на Фукуоке проживание стоит дешевле, чем на других курортах, подчеркнула Александра Гросу.

В стоимость проживания входит стандартный набор услуг: комфортный номер с одной-двумя кроватями, душ и туалет в номере, обслуживание (уборка, замена белья и т. д.), Wi-Fi.

При бронировании учитывайте, что во многих отелях требуется депозит при заселении и может не быть русскоговорящего персонала. Если выбираете перелет регулярными рейсами, то цена может измениться, пока отель подтверждает бронь, а также из-за тарифов авиаперевозчиков Ольга Патока генеральный директор агентства семейного отдыха

Апартаменты

В апартаментах на Фукуоке стоимость проживания выше: от 1351 рубля за ночь с человека. По сравнению с отелями, апартаментов на острове не так много, но большинство расположены в прибрежной зоне.

В апартаментах есть собственная кухня — этот вариант подойдет тем, кто следит за питанием и предпочитает готовить самостоятельно даже в отпуске. Доступ к Wi-Fi и отельный сервис тоже входят в стоимость.

Гостевые дома

Гостевые дома на Фукуоке — это полноценные виллы, часто с бассейнами, частной парковкой, террасами и собственными садами. Стоимость виллы начинается от 2541 рубля за ночь на двоих, наиболее комфортные дома стоят в районе 3500–5000 рублей за ночь.

Транспорт

Аренда мотобайков

Мотобайки — самый популярный у туристов вид транспорта на острове. Их можно арендовать на весь отпуск за 360–600 рублей в сутки в зависимости от модели. Байки в аренду предлагают практически во всех отелях и гостевых домах, много пунктов проката можно найти вдоль дорог. Для управления байком нужны водительские права, и местная полиция их проверяет.

Такси

Наиболее безопасный и удобный способ передвижения, особенно для семей с детьми. Стоимость одной поездки по городу обойдется в 150–300 рублей, с севера на юг острова — в 1500–2000 рублей.

Заказать такси можно в приложениях Grab и Xanh SM. Оба сервиса предлагают и мототакси: водитель мотобайка может взять пассажиром одного человека. Мототакси дешевле поездки на автомобиле в 2–3 раза.

Аренда автомобилей

Если планируется насыщенный экскурсиями день, семьям с детьми или большим группам туристов можно арендовать минивэн или даже авто с личным водителем.

Договориться об этом можно в отеле или с хозяином гостевого дома. Аренда на восемь часов в зависимости от размера автомобиля будет стоить в районе 2400–4500 рублей.

Пляжи и водные развлечения

Лучшие пляжи для семейного отдыха расположены в западной и северной локации острова, рассказала Александра Гросу. Именно там сосредоточена основная детская инфраструктура, отели с пологими пляжами и развлекательные комплексы. Но ресторанов и магазинов в этих районах меньше — при желании устроить большой шопинг придется ехать в центральную часть острова.

Лучшие пляжи на севере и западе Фукуока

Бай Дай — тот самый 20-километровый пляж с белоснежным песком и пологим берегом, крупнейший на острове. Пляжная инфраструктура (кабинки для переодевания, шезлонги, душевые, маленькие прибрежные кафе) здесь развита лучше всего. Рядом с пляжем расположен крупнейший развлекательный парк во Вьетнаме — VinWonders Phu Quoc. Здесь же можно найти первый в стране сафари-парк — Vinpearl Safari Phu Quoc. При этом Бай Дай известен также как один из самых грязных пляжей острова.

Рат Вем — один из самых популярных у туристов пляжей на севере острова. На мелководье здесь можно встретить множество красных морских звезд: отсюда второе название пляжа Starfish Beach. Если погрузиться на небольшую глубину с аквалангом, можно полюбоваться коралловыми рифами.

Гань Дау — тихий пляж на северо-западе Фукуока с красивыми видами. В хорошую погоду с этого пляжа можно увидеть побережье Камбоджи. В этой части острова леса и побережье сохранились в первозданном виде, вмешательство человека здесь было минимальным. Море со стороны Гань Дау богато рыбой и морепродуктами — местные рыбаки продают свежие деликатесы достаточно дешево.

Вунг Бау — уединенный и полудикий, один из самых тихих пляжей острова с живописной природой. Подходит для любителей дайвинга, здесь тоже много коралловых рифов с пестрыми рыбками.

Онг Ланг — не самый популярный пляж Фукуока из-за каменисто-песчаного берега. Здесь удобнее ходить и плавать в аквашузах. Зато на берегу достаточно места для того, чтобы поиграть в пляжный волейбол или устроить барбекю. Можно покататься на каяке — небольшой одноместной (иногда двухместной) лодке.

Отзыв путешественника «Одна особенность островных пляжей, которая меня очень расстраивает — мусор. Местные убирают его по принципу "вот тут край пляжа, а дальше пусть лежит — это не наша территория". Поэтому часто ты лежишь на чистом песочке, но стоит повернуть голову — и в пяти метрах от тебя куча мусора. Кроме того, мы не раз видели, как на чистом пляже в воде плавает мусор. И его тоже убирают оттуда не местные жители, а сами туристы», — говорит тревел-блогер и разработчик бизнес-игр Алена Кетова.

Лучшие пляжи на востоке Фукуока

Туристам, которым хочется отдохнуть в тишине, больше подойдут пляжи на восточном побережье. Их выбирают пары и путешественники без детей, уточнила Александра Гросу.

Бай Сао — самый фотогеничный пляж Фукуока. Его часто называют «вьетнамскими Мальдивами»: именно отсюда чуть ли не каждый блогер старается сделать контент. Инфраструктура пляжа развита немного слабее, чем в других частях острова, но аренда шезлонгов с каяками и выбор кафе здесь есть. Бай Кхем — пляж-бухта, вдоль которого выстроились в ряд самые элитные отели острова с развитой инфраструктурой. Здесь можно поиграть в волейбол и покататься на сапах. Бай Вонг — еще один достаточно тихий пляж, расположенный рядом с портом. Отсюда можно понаблюдать за паромами, которые прибывают на остров с материковой части Вьетнама. Хам Нинь — не самый удобный пляж для отдыха, но лучшее место для покупки свежих морепродуктов. Например, знаменитые фукуокские крабы здесь стоят от 500 до 1500 рублей за один килограмм. Пляж протянулся вдоль рыбацкой деревни — можно понаблюдать за бытом местных жителей.

Если пляжи у отелей прибирают и благоустраивают, то бесхозные пляжи могут быть грязными. Кроме мусора, оставленного людьми, на этих пляжах есть песчаные блохи: обрабатывать их некому, как это делается на отельных территориях. Рекомендую избегать отдаленных мест с неразвитой инфраструктурой или расположенных вблизи рыбацких поселений Вадим Жуков доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ

Достопримечательности

Зыонгдонг

Если расслабленный пляжный отдых наскучил и хочется движения и впечатлений от прогулок по новым интересным местам, стоит поехать в центр (Зыонгдонг). Это столица и крупнейший город острова с максимумом магазинов, массажных салонов, валютных обменников и рынков. Здесь самая активная жизнь на Фукуоке. В Зыонгдонге можно найти даже русские рестораны.

«Если видишь человека европейской внешности [в Зыонгдонге], — как правило, он русскоязычный, с любым можно поговорить. Приятно, когда идешь по городу, и вокруг тебя — русская речь», — LiveJournal.

В городе много храмов и пагод — не самых впечатляющих, по сравнению с другими во Вьетнаме, но для первого посещения они вполне интересны. Еще одна важная деталь для туриста — в Зыонгдонге есть больница, где оказывают помощь иностранцам.

Grand World

Это крупнейший развлекательный и торговый комплекс Фукуока, расположен недалеко от пляжа Гань Дау. Grand World — коллекция микро-копий известнейших городов мира.

Например, здесь есть своя «Венеция» с разноцветными домиками вдоль канала и европейской атмосферой. Там даже можно покататься на гондоле и сфотографироваться с аниматорами в роскошных карнавальных костюмах.

Рядом с «Венецией» можно найти и «Шанхай», в котором тоже переданы все особенности архитектуры оригинала. В местном «Шанхае» можно найти больше всего развлечений для взрослых и детей. А для любителей китайской кухни чуть дальше построили гастрономическую улицу. Здесь уже все традиционное: домики с изогнутыми крышами украсили множеством красных бумажных фонарей.

Sunset Town

Он же — Закатный город. Это район в южной части острова на холме рядом со входом на знаменитую канатную дорогу. В этом месте царит атмосфера средиземноморского побережья. С холма открывается красивый вид на бухту и мост Поцелуев — самое популярное на острове место для предложений руки и сердца и романтичных фото на фоне заката.

Район особенно нравится туристам-зимовщикам, которые живут на Фукуоке по нескольку месяцев, пока в родной стране — холода. Они селятся в основном в высотных домах на центральной площади, где в стоимость аренды входят детские комнаты, спортзал, сауна, бассейн на крыше.

Самая популярная достопримечательность Закатного города — канатная дорога на остров Hon Thom, самая длинная в мире.

~8 километров составляет протяженность канатной дороги на Фукуоке

Поездка по канатной дороге длится до 20 минут, из окна кабинки открываются виды на большую часть острова. Но туристы любят «канатку» не только за это: в стоимость билета (примерно 1500–2000 рублей) входит еще и посещение аквапарка.

Советы для туристов

Деньги: оплата и чаевые

На Фукуоке можно расплачиваться евро или долларами, но они в ходу только в самых туристических местах, предупредила Ольга Патока. Даже если в кафе и примут доллары, то сдачу скорее всего дадут в донгах — вьетнамской валюте.

Донги во Вьетнаме можно купить за доллары, евро, реже — за китайские юани. Самый выгодный курс — к доллару. Но есть нюанс: старые купюры до 2006 года выпуска не принимают, а на купюры до 2013 года устанавливают менее выгодный курс. Лучший обменный курс донга на вьетнамских курортах предоставляют банки. В аэропорту, ювелирных магазинах и других обменниках он, как правило, ниже.

Что касается чаевых, то изначально они не были частью культуры Вьетнама. С наплывом туристов в крупных регионах страны чаевые постепенно становятся привычным жестом, но все же не везде им будут рады. Там, где чаевые стали нормой, хорошим тоном будет оставить в благодарность один-два доллара. В других местах лучше не настаивать — вьетнамцы могут подумать, что турист хочет их оскорбить.

В кафе или уличных киосках с едой чаевые оставлять не стоит. В лучшем случае их не примут, в худшем — обидятся на щедрого туриста и громко будут требовать забрать деньги назад. Лучше отблагодарить официанта или повара за вкусное блюдо комплиментом. В ресторанах, наоборот, чаевые приветствуются. Часто от 5 до 15 процентов от стоимости обеда или ужина в чеке включают в счет чаевых автоматически, но эти деньги делят между всем персоналом. Если хочется отблагодарить конкретного официанта, можно оставить деньги лично ему. В барах чаевые — уже распространенная традиция. Зарплаты у вьетнамских барменов очень маленькие, и чаевые — большая часть их дохода. В такси лучший способ отблагодарить водителя — не давать чаевые отдельно, а округлить стоимость поездки. Например, с 56 до 60 тысяч донгов. В спа-салонах массажистам оставляют чаевые даже сами вьетнамцы. Здесь такой форме благодарности будут рады больше всего. В отелях чаевые не обязательны, но здесь им тоже будут рады. Можно отдать деньги лично сотруднику, которого хочется отблагодарить, или оставить их на кровати перед отъездом.

Местная кухня

На Фукуоке можно попробовать любое вьетнамское блюдо. Особенно на острове популярны блюда с морепродуктами. Вьетнамская кухня среди всех азиатских наиболее привычна для европейцев. Легкий суп фо бо, паровые булочки бань бао с начинкой из курицы или грибов и роллы нэмы с креветками и овощами в рисовой бумаге многие уже распробовали и в России.

Отзыв путешественника «На мой взгляд, вьетнамская кухня — одна из лучших в мире: овощи, фрукты, все скорее тушеное, чем жареное, и скорее пряное, чем острое. Местные любят говядину, лапшу, булочки бан ми с разными начинками. Порции большие, морепродукты недорогие. Также на острове много тайской кухни. Русская, казахская и европейская тоже есть — голодным никто не останется», — говорит Алена Кетова.

Но о классических рекомендациях для отдыха в тропических странах забывать не стоит, советует Ольга Патока.

Как избежать рисков для здоровья: