Обстановка на Ближнем Востоке не повлияла на полеты в Оман

Несмотря на напряженность в странах Персидского залива, в Омане туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщили в офисе по туризму султаната в России. Отели, экскурсионные программы, транспорт и ключевые достопримечательности по-прежнему доступны для путешественников.

«Султанат Оман продолжает внимательно отслеживать текущие региональные события. Компетентные органы подтверждают, что ситуация внутри страны остается стабильной, а аэропорты и воздушное пространство функционируют в штатном режиме», – говорится в сообщении офиса по туризму.

При этом в регионе фиксируются ограничения воздушного пространства, из-за чего часть рейсов выполняется с корректировками. Перевозчики могут менять маршруты и расписание, но авиасообщение с Оманом сохраняется. Как отмечают в туристическом офисе, национальные авиакомпании продолжают выполнять рейсы с учетом требований безопасности.

На практике это означает, что перелеты возможны, но туристам стоит учитывать изменения времени вылета. По данным офиса, регулярные рейсы по маршруту Москва – Маскат выполняются практически без сбоев: в начале марта их отменяли на 2 дня, после чего полетная программа была восстановлена в полном объеме. Более того, с 3 по 10 марта перевозчики организовали дополнительные вылеты для вывоза пассажиров.

Сейчас рейсы Oman Air между Москвой и Маскатом выполняются ежедневно, время в пути составляет около 7 часов. С мая запланировано до пяти вылетов в неделю. Также с 2 июля запускается рейс из Сочи с частотой раз в неделю. Добраться до курорта Салала можно с пересадкой в Маскате, поскольку прямые чартерные программы пока не возобновлены.

Дополнительный плюс для поездок – окончание священного для мусульман месяца Рамадан 20 марта. После этого туристическая активность в стране традиционно возрастает, а ограничения в работе заведений снимаются. Интерес к направлению со стороны россиян в последние годы заметно вырос. По данным представительства Министерства культурного наследия и туризма Омана, в 2025 году страну посетило около 86 тыс. туристов из России против 34 тыс. годом ранее. Рост превысил 147%. Одним из факторов стало продление безвизового пребывания до 30 дней. Наиболее востребованными остаются Маскат и курорт Салала, а также комбинированные маршруты с поездками в горные районы и к ущелью Вади.

В то же время МИД РФ 3 марта рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в ряд стран региона, включая Оман, и соблюдать повышенные меры безопасности. Новых разъяснений ведомство с тех пор не публиковало.