Вьетнам может присоединиться к международной системе tax free для туристов
Международная компания Global Blue Group предложила Вьетнаму присоединиться к электронной системе возврата налога на добавленную стоимость (tax free) для иностранных туристов, которая действует в 45 странах мира. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей холдинга с руководством Национального управления туризма Вьетнама, пишет vietnam.vn.
Global Blue Group представила цифровое решение, предназначенное для упрощения процедуры возврата НДС путешественникам из других стран, которые покупают товары во Вьетнаме. Система сочетает автоматизацию процессов, усиленные меры безопасности и инструменты предотвращения мошенничества. По мнению разработчиков, это стимулирует туристов увеличивать расходы и способствует развитию шопинг-туризма.
Старший вице-президент Global Blue Хорхе Касаль отметил, что в последние годы шопинг стал важным фактором при выборе туристических направлений. По данным компании, средний иностранный турист тратит на покупки в разных странах около 800 долларов за поездку.
Заместитель руководителя Национального управления туризма Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май одобрил эту инициативу и пообещал рассмотреть ее вместе с профильными министерствами страны.
Во Вьетнаме tax free уже действует, однако она полностью регулируется государством: возврат НДС осуществляется через государственные органы в аэропортах и морских портах при выезде из страны, без участия частных операторов. Туристам необходимо самостоятельно пройти несколько этапов: оформить декларацию в магазине, получить штамп на таможне, а затем обратиться в пункт возврата в аэропорту. Global Blue предлагает цифровые решения, которые позволяют упростить процесс. Например, после регистрации в приложении можно использовать виртуальную карту, которая автоматически заполняет часть данных в форме возврата. По утверждению разработчиков, это экономит время и снижает вероятность ошибок. Кроме того, во вьетнамской системе нет возможности отслеживания статуса возврата, поиска магазинов-участников или упрощенного оформления документов. Global Blue предлагает такие сервисы.