Вьетнам может присоединиться к международной системе tax free

Международная компания Global Blue Group предложила Вьетнаму присоединиться к электронной системе возврата налога на добавленную стоимость (tax free) для иностранных туристов, которая действует в 45 странах мира. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей холдинга с руководством Национального управления туризма Вьетнама, пишет vietnam.vn.

© tourdom.ru

Global Blue Group представила цифровое решение, предназначенное для упрощения процедуры возврата НДС путешественникам из других стран, которые покупают товары во Вьетнаме. Система сочетает автоматизацию процессов, усиленные меры безопасности и инструменты предотвращения мошенничества. По мнению разработчиков, это стимулирует туристов увеличивать расходы и способствует развитию шопинг-туризма.

Старший вице-президент Global Blue Хорхе Касаль отметил, что в последние годы шопинг стал важным фактором при выборе туристических направлений. По данным компании, средний иностранный турист тратит на покупки в разных странах около 800 долларов за поездку.

Заместитель руководителя Национального управления туризма Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май одобрил эту инициативу и пообещал рассмотреть ее вместе с профильными министерствами страны.

Во Вьетнаме tax free уже действует, однако она полностью регулируется государством: возврат НДС осуществляется через государственные органы в аэропортах и морских портах при выезде из страны, без участия частных операторов. Туристам необходимо самостоятельно пройти несколько этапов: оформить декларацию в магазине, получить штамп на таможне, а затем обратиться в пункт возврата в аэропорту. Global Blue предлагает цифровые решения, которые позволяют упростить процесс. Например, после регистрации в приложении можно использовать виртуальную карту, которая автоматически заполняет часть данных в форме возврата. По утверждению разработчиков, это экономит время и снижает вероятность ошибок. Кроме того, во вьетнамской системе нет возможности отслеживания статуса возврата, поиска магазинов-участников или упрощенного оформления документов. Global Blue предлагает такие сервисы.