На курортах Таиланда растет недовольство израильскими туристами

Конфликты между тайцами и израильтянами обострились на фоне политической ситуации

На курортах Таиланда растет недовольство местными израильскими туристами. На острове Пханган и в северных регионах страны появились объявления, запрещающие вход израильтянам. Причина — жалобы местных жителей и блогеров на вызывающее поведение гостей из Израиля, которые массово приезжают в Таиланд из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Таиландский эксперт Нитипхумтханат Минг-Ручиралай отметил, что к неприязненному отношению добавилось негативное восприятие политики Израиля в Газе и его действий против Ирана. При этом, по его словам, к американцам, несмотря на их союз с Израилем в конфликте с Ираном, такого отношения нет.

По данным иммиграционной полиции, в Таиланде находится около 30 тысяч израильтян, хотя в соцсетях говорят о числе в 400 тысяч.

Конфликты между тайцами и израильтянами начались еще в 2025 году после инцидента в медцентре в Пае и выявления нелегального бизнеса. Ситуация ухудшилась на фоне военных действий Тель-Авива. Параллельно с этим российские туристы начали отменять туры в Таиланд и на Бали из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Туристка из России Александра рассказала РИА Новости, что потеряла более 60 тысяч рублей при отмене поездки.