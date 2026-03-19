Туры за границу в 2026 году могут подорожать

Соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов сообщил, что в 2026 году туры за границу могут подорожать на пять-семь процентов в зависимости от направления. Он отметил, что рост цен напрямую связан с увеличением стоимости авиаперевозок.

По словам эксперта, стоимость билетов будет расти прежде всего из-за подорожания нефти и топлива. Он уточнил, что перевозка может подорожать до 10 процентов, что повлияет на общую цену туров примерно на пять-семь процентов.

Подорожание коснется всех массовых туристических направлений, включая Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивы. Рубцов отметил, что рост цен уже наблюдается, и авиакомпании пересматривают тарифы на международные рейсы с учетом увеличения стоимости топлива.

По его словам, новые цены на туры станут заметны для туристов уже в ближайшие недели, когда авиаперевозчики скорректируют свои расценки. Эксперт добавил, что это является естественной реакцией рынка на увеличение расходов авиакомпаний, передает ТАСС.

Российские туристы весной чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Краснодарский край среди внутренних направлений для туризма, а за границей — Турцию, Абхазию и Египет, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на туроператора «Спектрум».