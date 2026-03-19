На престижном курорте упала гондола канатной дороги

В Швейцарских Альпах гондола канатной дороги неожиданно сорвалась с троса и рухнула с высоты на заснеженные склоны Альп. В результате крушения погибла женщина, которая в тот момент находилась в кабинке в полном одиночестве, направляясь на участок горы. Очевидцы рассказывают о чудовищной силе ветра, раскачивавшего гондолы, и о беспомощности, охватившей людей, наблюдавших за тем, как стальная конструкция превращается в груду металлолома.

По данным западных СМИ, трагедия произошла на одном из самых живописных и популярных склонов Швейцарии — горе Титлис. По данным полиции кантона Нидвальден, гондола покинула станцию Трубзее и начала плавный подъем, когда внезапно отсоединилась от несущего троса. Причины катастрофы пока остаются загадкой для следователей, однако главным подозреваемым уже стала погода. Очевидцы, находившиеся в тот момент на склонах, в один голос утверждают о шквалистом ветре невиданной силы. Полицейские позднее подтвердили, что порывы ветра в районе ЧП достигали скорости более 80 километров в час, хотя технический регламент безопасности канатных дорог предписывает останавливать подъемники уже при достижении ветром отметки в 60 километров в час.

Видео, снятое туристами и мгновенно разлетевшееся по социальным сетям, запечатлело кадры: небольшая кабинка, словно игрушечная, срывается с высоты и, прокручиваясь несколько раз в воздухе, исчезает в снежной мгле. Один из лыжников, ставший свидетелем трагедии, рассказал местному порталу Nau.ch, что его мама первой заметила неладное.

«Она посмотрела на меня и вдруг сказала: "Смотри, гондола падает". Мы услышали глухой удар и своими глазами видели, как она рухнула вниз», — поделился он, все еще находясь под впечатлением от пережитого ужаса.

Особенно тяжело крушение переживали дети. 14-летний Берен Аккая, приехавший в горы в составе школьного лыжного лагеря, признался, что после увиденного у него пропало всякое желание пользоваться канатной дорогой.

«Я был по-настоящему потрясен», — цитирует мальчика издание Blick.

Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, находившейся внутри. Позднее власти уточнили, что погибшей оказалась 61-летняя местная жительница, которая путешествовала в одиночестве. Ее имя не разглашается в интересах следствия, которое сейчас пытается установить точную причину отсоединения гондолы.

Сама канатная дорога была немедленно остановлена. Общественный вещатель SRF сообщил, что спасателям пришлось эвакуировать от 100 до 200 пассажиров, застрявших примерно в 40 гондолах. Операция по спуску людей на землю была сложной, но обошлось без новых жертв. Менеджеры горнолыжных подъемников, потрясенные аварией, выступили с официальным заявлением. Директор компании Норберт Патт выразил глубокие соболезнования семье погибшей, подчеркнув: «Наши мысли с близкими жертвы».

Однако спасатели по всей Европе бьют тревогу: количество погибших в горах в этом сезоне достигло рекордных показателей за последние восемь лет, превысив сотню человек. И если падение гондолы — случай редкий, то главным бичом этого сезона остаются лавины. Опытные горные патрульные, такие как Фредерик Бонневи из французских Альп, связывают это с изменением климата: зимы становятся короче, снег выпадает неравномерно и ложится неустойчивым слоем, создавая идеальные условия для схода снежных масс.

Однако многие эксперты, включая Стефана Борне из французской ассоциации снежной безопасности, указывают и на человеческий фактор. По их словам, все больше лыжников, даже технически подкованных, пренебрегают базовыми правилами безопасности: не берут с собой лавинные датчики, лопаты и щупы, не изучают маршруты и, поддавшись азарту, выходят на опасные склоны сразу после снегопада, не давая снегу лечь.

«Новое поколение хочет быть лучшим, самым быстрым и крупным», — констатирует Бонневи, отмечая, что жажда острых ощущений и короткие отпуска толкают людей на неоправданный риск.

Эксперты напоминают: наличие лавинного приемопередатчика повышает шансы на выживание до 70 процентов, но только в том случае, если спасатели успеют добраться до пострадавшего в первые 16 минут. Без него вероятность выжить падает до 20 процентов, и зачастую, как признаются патрульные, к моменту их прибытия бывает уже слишком поздно. Как заметил один из очевидцев недавней лавины в Австрии: