На курортах Египта туристов ждут «темные вечера»

В Египте после резкого скачка цен на топливо – расходы на импорт природного газа выросли почти вдвое – начинают экономить электроэнергию. О веерных отключениях речь не идет, но света станет меньше.

Как заявил накануне премьер-министр страны Мостафа Мадбули, с 28 марта все магазины, торговые центры и рестораны будут закрываться в 21:00, за исключением четверга и пятницы, в эти дни время закрытия будет продлено до 22:00. Кроме того, планируется приостановить освещение придорожной рекламы, а работников госпредприятий хотят перевести на частичную удаленку.

«Эти меры вступят в силу 28 марта и будут действовать в течение месяца, после чего мы их пересмотрим», – цитирует главу правительства издание Egypt Today.

Альтернативой, по словам Мадбули, стало бы повышение тарифов, но египетское руководство идти на это не хочет.

Важный вопрос – как новые нормы отразятся на туризме. «Надеюсь в отелях не будут электричество отключать, а то мне лететь 29 марта», – высказала опасение россиянка в чате, посвященном отдыху в Шарм-эль-Шейхе.

Как предположили в одной из принимающих компаний, каких-то серьезных изменений в работе курортной инфраструктуры ждать не стоит.

«В отелях ограниченией нет. Большинство из них имеют независимые генераторы и не зависят от перебоев с электричеством в городе, которые случаются обычно в летний период из-за его сверхпотребления», – рассказала TourDom.ru представитель сети отелей Sunrise в Египте Алена Козырева.

Добавим, что летом 2024-го, когда в Египте из-за высоких нагрузок вводились веерные отключения, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе со светом был порядок.

Хотя неудобства, вероятно, возникнут.

«И как это народ будет гулять по Шератону (популярная туристическая улица с множеством магазинов в Хургаде. – Ред.)? Вот горе-то!» – пишет туристка. Ей отвечают: «В темноте. А если серьезно, пережить можно». Причем некоторые отдыхающие даже рады: «Ну и нечего ночью по магазинам шастать».

