Red Wings оштрафовали из-за голодных пассажиров

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию Red Wings за нарушения прав пассажиров при длительном ожидании рейса на Шри-Ланку. Поводом для проверки стали массовые обращения граждан, поступившие в декабре 2025 года во время личного приема в аэропорту Новосибирска.

В ходе инспекции установлено, что при задержке вылета более чем на двое суток клиенты перевозчика не были своевременно обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием. Кроме того, часть пассажиров разместили в гостинице с опозданием, несмотря на предусмотренные законодательством требования.

По инициативе транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных требований). Суд назначил авиакомпании штраф в размере 45 тыс. руб.

После внесения представления прокуратуры Red Wings сообщила о принятии организационных мер для недопущения подобных нарушений в дальнейшем.

Задержки чартерных и регулярных рейсов на дальнемагистральных направлениях, включая страны Азии, остаются одной из наиболее частых причин обращений пассажиров в транспортную прокуратуру. Надзорное ведомство регулярно проводит проверки соблюдения перевозчиками правил обслуживания пассажиров при сбоях в расписании.