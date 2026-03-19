Туроператоры запросили около миллиарда рублей на возвраты туристам

Российские туроператоры подали заявки на использование средств ФПО на сумму порядка одного млрд руб. для возврата денег туристам за несостоявшиеся туры на Ближний Восток. Прием обращений от компаний продолжается, сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, текущая ситуация не несет угрозы массовых банкротств на рынке, поскольку меры, принятые правительством, позволяют сохранить стабильность отрасли. Он напомнил, что подобные кризисные периоды уже происходили ранее и совместные действия регуляторов и бизнеса помогали избежать серьезных последствий.

Глава ассоциации уточнил, что воспользоваться средствами фондов намерены далеко не все участники рынка. В настоящее время в объединение входят 433 туроператора, за вскрытием фондов может обратиться около трети компаний, возможно немного больше. Он отметил, что в первые дни после отмены поездок туристы чаще требуют срочного возврата средств, однако со временем многие предпочитают договориться о переносе или замене тура.

По словам эксперта, аналогичная ситуация наблюдалась во время массовых отмен поездок в период пандемии COVID-19. Тогда лишь часть заявлений доходила до фактических выплат, поскольку многие путешественники соглашались на альтернативный отдых. При этом общий объем средств в фондах персональной ответственности превышает 6 млрд руб., что является значительным резервом для отрасли.

Ранее Правительство России разрешило туроператорам компенсировать туристам стоимость отмененных поездок на Ближний Восток за счет фондов персональной ответственности.